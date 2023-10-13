ХАМАС запустило ракеты по штабу северного военного округа Израиля

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Боевое крыло группировки ХАМАС нанесло ракетный удар по территории штаба северного военного округа Израиля. Как говорится в сообщении палестинской организации в Telegram, атака стала ответом на перемещение населения и «массовые убийства» гражданских лиц.

«Бригады Аль-Кассам» обстреляли штаб-квартиру сионистского командования северного региона в оккупированном Сафаде ракетой «Айяш 250», — сказано в сообщении.

Ранее ХАМАС сообщало об атаке израильского аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Палестинские бойцы заявили, что удар также был нанесен в ответ на нападения на мирных жителей. Помимо этого, члены движения выпустили полсотни ракет по городу Сдерот, атаковали израильских военных в кибуце Кфар-Саад и возобновили удары по городу Ашкелону.

Министр обороны Израиля Йоав Галант считает, что идею начать массированную атаку израильской территории группировке ХАМАС подкинули в Иране. По его словам, палестинское движение, Иран и «Хезболла» принадлежат «одной оси зла». Галант также заявил, что Тегеран посылает бойцам ХАМАС деньги и формирует все основные идеи по нападению на Израиль.