Ливийцы хотят мира: как антивоенная пьеса театра Мисраты стала хитом Драматурги Национального театра Мисраты рассказали NEWS.ru про усталость от войны среди ливийской молодежи и о надеждах на возрождение искусства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ливия отмечает 12 лет с начала гражданской войны, которая до основания разрушила так называемую джамахирию («народное правление» в переводе с арабского) бывшего лидера страны Муаммара Каддафи. Единого правительства в стране за минувшие годы так и не возникло, но по крайней мере из-под руин несостоявшегося идеального государства начали проглядывать ростки ливийского культурного возрождения. В третьем по величине городе Мисрата на северо-западе страны набирает популярность Национальный театр, где трагическую судьбу Ливии переосмысляют в постановках на сцене. NEWS.ru пообщался с автором и режиссером самой известной постановки театра — черной комедии «Шоколадное яйцо». Она про то, как ливийцы больше не хотят воевать, устав сражаться непонятно за что.

Вкус жизни лучше вкуса смерти

Весь спектакль построен вокруг отношений между молодыми ливийцами и неким военно-политическим формированием. Авторы специально не называют конкретной организации. Люди в форме на сцене — собирательный образ всех ополчений, военных компаний и народных движений, коих за долгие годы конфликта в Ливии скопилось огромное количество.

В первые годы гражданской войны они привлекали десятки тысяч людей обещаниями о свободе, равенстве и братстве. Сейчас услугами этих формирований пользуются люди у власти, превратив их в личные мини-армии. Однако привлекать в них новых членов становится все сложнее, хотя некоторые молодые ливийцы все еще готовы ради денег идти сражаться за «прекрасное ливийское будущее». Молодежь устала от войны и хочет нормальной (насколько это возможно в Ливии) жизни. Растет число тех, кто сбегает от воинской участи, отдавая предпочтение более мирной жизни. Например, игре в Национальном театре Мисраты.

В пьесе есть ясное послание о том, что мы больше не хотим сражаться. Мы хотим наслаждаться вкусом жизни, а не смерти, — говорит актер пьесы Аюб Када, чей брат погиб недавно в столкновениях.

Театральная постановка как раз показывает стагнирующие народные военные формирования, которые любыми способами пытаются завлечь к себе новых последователей.

По сюжету должностные лица некой местной военной организации решают провести парад, чтобы напомнить всем о себе, а заодно показать высшему руководству, что они не бездельничают, а заняты делом. Но стоит начаться первым репетициям, как организаторы марша понимают, что никакого внушающего уважения мероприятия не получится, так как у них банально слишком мало людей. На протяжении всего спектакля военные гоняются за местными молодыми людьми, прибегая к разным хитрым уловкам, чтобы они все же вступили в организацию и приняли участие в параде.

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Не ходил бы, паренек, ты в солдаты

Автор постановки Абдель-Ваххаб Хаддад рассказал NEWS.ru, что неслучайно решил подать проблему через комедию, поскольку он хочет донести послание до максимально широкого круга людей.

Я включил в пьесу сатирические сцены и пытался сделать ее легкой и доступной, при этом сохраняя идею, — признается драматург ливийского театрального хита. — Если бы произведение было серьезным, мой посыл бы услышали гораздо меньшее количество людей.

Хаддад говорит, что сама идея постановки пришла ему в голову из-за многочисленных парадов, выступлений, массовых шествий и маршей, которые разные организации проводят в Ливии на регулярной основе.

Я задумался: а что происходит за кулисами? Кто руководит этим марширующим строем из роботов? — говорит ливийский драматург. — Будто герои спектакля, они развлекают генералов в военных формах и медалях — таких же участников этого шоу. Подобные мероприятия всегда казались мне сюрреалистичным, почти комичными, как бы дирижеры за кулисами ни старались придать им серьезный вид.

К слову, «За кулисами» и было первым названием пьесы, но позже автор сменил его на «Шоколадное яйцо», которым иногда подкупают молодых людей на сцене. Автор говорит, что он хотел показать какими примитивными методами, пользуются формирования для привлечения сторонников. Мол, они настолько не ценят жизни ливийцев, что уверены — шоколадного яйца с игрушкой внутри с лихвой хватит, чтобы те пошли умирать.

Мы обращаемся не к чиновникам, в них мы уже давно утратили веру. Это послание молодежи. Представление должно заставить их увидеть истинное положение дел, — говорит Хаддад. — Дать им понять, что формирования видят в них ведомых и уязвимых людей-марионеток, которых можно легко обмануть, завербовать, а затем бросить.

И одно дело, когда речь идет о защите родины, но, по словам автора, эти формирования — всего лишь бандитские группировки, которые воюют со своими же согражданами.

Интересно, что актеры постановки — те самые молодые ливийцы, к которым адресовано послание. К примеру, один из актеров по имени Али Обейд говорит, что он и его друзья в прошлом купились на пропаганду вооруженных группировок. Они бросили учебу, работу, семьи в погоне за абстрактными идеями. Но теперь они смотрят на все иначе и больше не видят в «аль-мукатилин» (бойцах вооруженных формирований) храбрых героев революции, а скорее, наоборот, подозревают в них предателей страны.

Автор «Шоколадного яйца» Хаддад признался NEWS.ru, что не боится мести со стороны вооруженных людей из военных формирований и ополчений, которых считает жертвами кризиса. Кого автор опасается — так это «коррупционеров, которые прячутся за галстуками и фальшивыми военными медалями».

Это они ввергают ни в чем не повинную молодежь в свои игры, исход которых всегда заранее предрешен, — говорит Хаддад.

Фото: Carsten Reisinger/Global Look Press

«К нам просятся в актеры даже боевики»

Тема пьесы нашла отклик у ливийского зрителя — в ливийских соцсетях есть множество запросов, когда будет следующее представление и как на него попасть. Что интересно, по словам режиссера Национального театра Мисраты Анвара Альтаира, для актеров это первый игровой опыт. Они с радостью согласились принять участие в проекте. Ведь альтернатива — те самые бригады и военные формирования. По словам режиссера, в театр даже поступали заявки от формирований боевиков, которые хотят бросить оружие и податься в искусство.

Наш труд важен тем, что мы изображаем реальность вокруг нас. Самые успешные театральные постановки всегда отражают окружающую действительность, — говорит Альтаир. — Во время репетиций мы часто слышим выстрелы и залпы артиллерии, но для того мы и выступаем, чтобы в страну вернулся мир.

В последние годы арабский мир, особенно страны, в полной мере ощутившие на себе влияние цветных революций, переживают, похоже, настоящий театральный ренессанс. В раздираемом войной Йемене местные режиссеры впервые за долгие годы ставят Шекспира, и со сцен звучит знаменитое «акун ау ля акун» — «быть или не быть». В палестинских городах Западного берега, например в регулярно обстреливаемом израильтянами Дженине, вдохновленные Станиславским драматурги переосмысляют Чехова на палестинский лад.

И эти постановки пользуются популярностью не только у местных жителей — их приглашают иностранные театры. Начинающий Национальный театр Мисраты надеется, что и его тоже ждет успех и что за «Шоколадным яйцом» последуют новые признаки возрождения ливийской культуры.