Меньшиков раскрыл детали состояния Сухорукова после острого инфаркта

Народный артист России Виктор Сухоруков, известный по роли в фильме «Брат 2», продолжает восстанавливаться после операции, заявил в Instagram (деятельность в РФ запрещена) художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков. По его словам, сейчас его коллега находится на даче в кругу близких.

Спасибо, что переживаете. Можно не переживать, все нормально. Была действительно сложная операция. Сейчас Виктор Иванович восстанавливается. Он на любимой даче с родными и близкими. Мы с ним иногда болтаем по телефону — у него оптимизма, как всегда, на десятерых. Обещал на днях приехать в Москву. Зайдет в театр, сфотографируемся, я отчитаюсь, — сказал Меньшиков.

Ранее советский и российский актер Михаил Боярский был повторно госпитализирован в связи с послеоперационными осложнениями. Как сообщила NEWS.ru его супруга Лариса Луппиан, артисту проводили процедуру стентирования.

До этого стало известно о смерти американского актера Майкла Мэдсена. Вероятной причиной смерти стала остановка сердца. Представитель актера подтвердил печальное известие в официальном письменном обращении.