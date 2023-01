«Аль-Станиславский» и автомат Калашникова: как устроен палестинский театр На Западном берегу реки Иордан под пулями бурлит театральная жизнь. Русских классиков и античных трагиков привлекли к борьбе «за свободную Палестину»

Фото: thefreedomtheatre

Театр Свободы

Небольшой город Дженин на севере Палестинской автономии часто мелькает в заголовках о палестино-израильском конфликте на Святой земле. То и дело там возникают новые группировки «за освобождение Палестины», происходят столкновения с израильскими силами безопасности. Но параллельно в городе живет еще одна, культурная форма сопротивления — местный театр, где герои из русской классики, шекспировских и античных пьес становятся борцами за палестинское дело. NEWS.ru удалось пообщаться с его худруком, который прошел путь от заключенного израильской тюрьмы до служителя муз. Он мечтает поставить Чехова и однажды привезти свои необычные спектакли в Россию.

Эсхил жив

Театр Свободы («Масрах аль-Хуррийа»), который тут называют «оплотом культурного сопротивления», располагается на улочке Балат аль-Шухада в западном квартале города. На первый взгляд, он кажется вполне традиционным. Со сцены звучат монологи из пьес древнегреческого драматурга Софокла (по-арабски — Суфуклиса) и английского классика Уильяма Шекспира. Но их действие перенесено на палестинскую почву, причем буквально.

Фото: thefreedomtheatre.org Страдания древних гречанок перевели на язык, понятный жителям Палестины

В этом сезоне здесь идет смелый спектакль «Мы тоже женщины Палестины» — явный отсыл к движению #metoo против сексуального насилия. Вдохновившись трагедией Эсхила «Просительницы», режиссеры театра смешали оригинальный текст с местными реалиями. В античной драме пятьдесят дочерей царя Даная прибывают в Аргос, спасаясь от своих двоюродных братьев, принуждающих их к браку, и просят местного царя даровать им приют. В арабской пьесе женщины со всей Палестины сбегают из своих домов и молят бога дать им убежище. Они бегут от домогательств, от притеснений в браке, от темного царства, где нет ни лучика света.

Также в Театре Свободы готовятся воплотить на сцене роман французского писателя Алена-Фурнье «Большой Мольн». Он о дружбе и взрослении двух школьников. «Большой Мольн» был написан всего за год до начала Второй мировой войны, и произведение наполнено «предчувствием катастрофы». С этим предчувствием постоянно живут и жители Дженина. На палестинской сцене главные герои Франсуа и Мольн превратились в Ахмада и Мансура, а декорации французской провинции XIX века сменились пейзажами Святой земли.

Переосмысленная мировая классика звучит на «фусхе» — высоком слоге арабского языка, который позволяет произведениям раскрыться с неожиданной стороны.

Наша главная задумка состоит в том, чтобы адаптировать знаменитые произведения мировой классики под палестинскую действительность, — рассказал NEWS.ru художественный руководитель Тетра Свободы Ахмед Тобаси. — Мы так делали с пьесой французского драматурга Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо», с сатирической повестью Джорджа Оруэлла «Скотный двор» и даже со сказкой Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».

Из тюрьмы — на сцену

Разговор с господином Тобаси оказался настоящей удачей — палестинский актер, режиссер и драматург редко дает интервью иностранцам. Прежде чем ответить на вопросы NEWS.ru, в театре хотели удостовериться, что редакция NEWS.ru «не состоит из израильских шпионов».

Отношения с израильтянами у худрука действительно непростые. Ахмед Тобаси, побывавший с гастролями в самых разных уголках мира — от Британии и Норвегии до ОАЭ, Египта и Зимбабве, родился и вырос в Дженине, в лагере для палестинских беженцев. В 2002 году, когда лагерь приехали сносить израильские бульдозеры, Ахмед, по собственному признанию, «примкнул к вооруженному сопротивлению». Так 17-летний юноша оказался на четыре года в израильской тюрьме.

После освобождения Тобаси решил уйти из боевого подполья на театральные подмостки. Он поступил в драмкружок Театра Свободы, потом поехал учиться в Европу, где поступил в Nodic Black Theatre в Осло. О своем опыте палестинец поставил пьесу «И вот он я» (And here I am), ее на ура приняли на многих фестивалях. Теперь он вернулся на родину и ставит спектакли там.

Это довольно грубый театр, часто весьма буквальный. Когда герой Тобаси на сцене принимает ванну, он стоит в ведре с водой, а когда его везут в тюрьму по пустыне, сцену засыпают песком. Нехватку утонченности с лихвой восполняет искрометная ирония. Дженин, как нам говорят, очень красив — с «великолепными мешками мусора, раскиданными повсюду». Тобаси смотрит острым взглядом комика на своих персонажей, будь то лидеры враждующих группировок в тюрьме, члены семьи или друзья, — отмечает в рецензии The Guardian.

Станиславский и Чехов с народом Палестины

Тобаси признает, что на него оказала огромное влияние система Станиславского.

При нашем театре действует специальная школа с трехгодичной программой обучения, где мы подробно проходим методы и приемы актерского мастерства от великих русских режиссёров и педагогов — Станиславского и Немировича-Данченко, — рассказал NEWS.ru палестинец.

Фото: Nasser Nasser/AP/TASS Худрук палестинского Театра Свободы Ахмед Тобаси

По словам Тобаси, его театр вдохновляют русские классики и в первых рядах, конечно же, Чехов. А все потому, что он «освещал язвы общества через трагедии отдельных личностей».

У нас проходят вечера, посвященные Чехову. Люди собираются, читают его труды со сцены или просто обсуждают их между собой, — говорит Тобаси. — Мы часто включаем отдельные фрагменты из его пьес или рассказов в свои театральные представления.

Правда, полноценно Чехова в Театре Свободы пока не ставили. В ближайшем будущем Тобаси планирует это исправить, но прежде надо «поработать над сценарием, чтобы палестинский зритель правильно понял посыл русского писателя».

Мельпомена сопротивления

В Театре Свободы не забывают и о национальных писателях и драматургах. Особенно там почитают палестинского интеллектуала и классика XX века Гассана Канафани, который в своих романах описывал тяготы жизни палестинцев.

Фото: shutterstock Арабские зрители аплодируют мировой классике

Мы не просто театр, мы политический проект! Через искусство мы сражаемся с израильской оккупацией. Театр Свободы не только рассказывает интересные истории, но говорит о боли, об утраченной родине, о тяготах жизни на чужбине, о наших убитых семьях и мучениках, — рассказала NEWS.ru куратор детской и молодежной студии театра Ранин Уде.

Зато детские спектакли Театра Свободы все же про радость. Ведь дети Дженина и без того настрадались.

Вместо трагедий им показывают кукольные спектакли по палестинским сказкам или нравоучительные, но забавные притчи. Детворе особенно полюбился спектакль «Вошка и Вша», в котором два кровососущих создания исследуют тело палестинской девочки Лины, которая не любит мыться.

Греческий рок на Святой земле

Удивительно, что палестинский Театр Свободы основал израильтянин — актер и режиссер Джулиано Мер-Хамис, еврей по матери и араб по отцу. За годы службы в армии Израиля он понял, что хочет влиться в палестинское сопротивление. Но весьма необычным способом — через открытие театра в городе Дженин.

Я не социальный работник, не «хороший еврей», не палестинец-филантроп. Я основал этот театр, чтобы он целиком и полностью стал частью борьбы за освобождение палестинского народа. Мы здесь не врачеватели от искусства, которые пришли немного залечить раны страждущих. Мы борцы за свободу! — подчеркивал Джулиано.

Если по Станиславскому «театр начинается с вешалки», то у палестинской сцены совсем другие истоки. Как любил повторять Мер-Хамис, «театр должен быть столь же жестким, как автомат Калашникова».

О тернистом пути самого известного театра Палестины Мер-Хамис снял документальный фильм «Дети Арны». В 2004 году он взял приз на нью-йоркском фестивале Трайбека (одним из его основателей был сам Роберт де Ниро). Картина повествует о юных палестинских актерах, с которыми Джулиано ставил свои первые пьесы, о том, как труппы сложилась жизнь. Увы, сложилась трагично.

Фото: flickr Джулиано Мер-Хамис стал основателем палестинской театральной школы

Совсем недавно молодые люди репетировали роли после школы, и вот троих уже нет в живых — они погибли от израильских обстрелов. Еще трое юношей — Ала, Нидаль и Ашарф — решили отомстить за товарищей по театральному кружку. Они отправились в израильский город Хадера. Там бывшие звезды сцены стреляли в невинных прохожих, пока их самих не убили. Не сложилась судьба и у двух других начинающих актеров — Дауда и Закарии. Они сидят в израильских тюрьмах за сопротивление израильским силовикам.

Джулиано рассказывал миру о боли палестинского народа, но среди его земляков было немало тех, кто возмущался театром. Ультраконсерваторы обвиняли режиссера в том, что он «принес в город разврат и пошлость», а израильтяне видели в нем предателя и перебежчика.

Рок настиг Мер-Хамиса 4 апреля 2011 года: недалеко от Театра Свободы несколько бандитов в масках расстреляли режиссера в упор и сбежали с места преступления. До сих пор ни палестинские, ни израильские органы безопасности официально не объявили, кто стоял за убийством.

Играть, несмотря ни на что

После гибели Джулиано превратился в глазах многих палестинцев чуть ли не в святого. В Дженине продолжили его дело, и спектакли небольшого палестинского театра вышли даже на зарубежные сцены.

Фото: wikimedia Театр Свободы в палестинском Дженине прославился на весь мир

Но режиссеры и актеры Театра Свободы признаются, что работают на пределе сил.

Мы, как и большинство палестинских культурных организаций, переживаем не лучшие времена, — подтвердил NEWS.ru Тобаси. — Долгое время мы держались на плаву благодаря грантам от ЕС. Но в этом году нам выдвинули такие условия, что согласиться на них было бы равносильно предательству.

От театра хотели, чтобы он принял «европейскую точку зрения» на палестино-израильский конфликт, которую в Дженине сочли произраильской.

Миссия театра всегда состояла в том, чтобы рассказывать о проблемах палестинцев, а не идти против своих. Мы уверены, что эти новые условия появились у ЕС не без участия Израиля. Он хочет контролировать всю палестинскую культуру, — утверждает палестинец.

К тому же из-за постоянных перестрелок, столкновений и облав многим жителям Дженина не до искусства. Город живет в состоянии перманентной войны и постоянных похорон женщин, мужчин, детей и стариков.

В этих условиях театру сложно развиваться, доходы совсем не покрывают расходы, и поклонники всякий раз гадают, выйдет ли афиша на следующий сезон.

Театр Свободы самый известный, но не единственный на Святой земле. Свои сцены есть даже в секторе Газа. Интересно, что именно палестинцы считают себя первопроходцами в театральном искусстве среди арабов Они ссылаются на архивы с описанием некой пьесы, которая ставилась в Вифлееме в XIX столетии. О ней рассказывал еще «последний маршал» Наполеона Огюст-Фредерик Мармон в 1834 году. Палестинцы гордятся этим историческим фактом и надеются сохранить традицию.

Однако театры по всей Палестине переживают не лучше времена. Где-то израильские власти перекрывают им финансирование или вводят ограничения, которые арабы считают цензурой. Кроме того, учреждения на неподконтрольных Израилю территориях не застрахованы от того, что однажды на них не упадет ракета.

И все же хранители искусства на улочке Балат аль-Шухада в городке Дженин не закрывают свои двери.