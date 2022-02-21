Революция против революции: что стало с Ливией за 11 лет с начала восстания

17 февраля 2011 года в Ливии произошёл «День гнева», давший начало революции, которая привела к одному из самых сложных политических кризисов, происходящих в арабском мире. Скандируя «народ желает свержения полковника», ливийцы по всей стране выходили на улицы с надеждой на положительные изменения в своей стране.

И хотя на тот момент протесты являлись самыми массовыми выступлениями против Муаммара Каддафи за весь период его правления, сам полковник, скорее всего, не предполагал, какой охват наберёт революционное движение. Одновременно с антиправительственными протестами проходили и демонстрации в поддержку лидера, где единственной приветствуемой революцией была революция самого Каддафи, произошедшая в 1969 году. В «День гнева» глава государства хоть и выступил с телеобращением к нации, но напрямую не упомянул протесты, а лишь говорил , что «марионетки сионистов и США потерпят поражение».

Уже через несколько дней Каддафи скажет свою знаменитую речь, в которой пообещает начать «очищение Ливии» и поклянётся начать охоту за протестующими «дюйм за дюймом, дом за домом, переулок за переулком».

С завтрашнего дня те из вас, кто любит Муаммара Каддафи, — мужчины, девушки, женщины, дети — те, кто за Муамара Кадафи, за революцию и за величие Ливии <...>, выходите из своих домов, выходите из своих домов, заполните улицы, вытащите крыс, не бойтесь их, — обращался подполковник к своему народу.

Муаммар Каддафи Zheng Wei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вскоре его выступление было музыкально обработано и загружено на YouTube с названием Zenga Zenga Song. В своей речи Каддафи часто повторял это выражение. С ливийского диалекта арабского языка оно переводится «как переулок за переулком». Песня мгновенно стала вирусной и часто играла на выступлениях оппозиции. Даже сами лоялисты Каддафи, в лице его дочери, иногда включали песню на общественных мероприятиях.

Причины и ход восстания

Каддафи правил страной с революции 1969 года и пытался построить в Ливии государство, основываясь на своей собственной «третьей всемирной теории». Он считал, что коммунизм и капитализм доказали свою неэффективность, и вместо них продвигал разработанную им политическую модель — джамахирию (государство народных масс).

Название было образовано через замену корня в слове джумхурия (республика), которое означает «народ», на джамахир (массы). Каддафи считал, что реальная демократия и свобода должны осуществляться через народные конгрессы и народные комитеты.

Официально Каддафи отказался от всех своих государственных постов и считался лишь братским вождём и лидером революции. Реальные успехи теории Каддафи на практике оставляли желать лучшего. Малый и средний бизнес проходил через трудности, а молодёжь испытывала сложности с трудоустройством.

Идеи о необходимости широкого самоуправления через народные комитеты привели к разделению внутри страны. Вместе с ним происходил и рост активности различных региональных бандитских группировок, многие из которых спонсировались запрещённой в России «Аль-Каидой». С падением режима Саддама Хуссейна эпоха представлений об особом социал-националистическом пути у арабских государств потерпела крах, а вместе с тем и вера ливийцев в то, что третья всемирная теория Каддафи им реально необходима.

В период роста антиправительственных настроений в Ливии на всём Ближнем Востоке уже вовсю кипел революционный пыл. «Арабская весна» уже успела пройти в Египте, Тунисе, Йемене. Для начала восстания в Ливии на данном этапе необходим был лишь повод. Одним из таких поводов стал арест адвоката, который представлял интересы семей погибших в результате бунта в тюрьме Абу-Салим в Триполи. По разным оценкам, жёсткое подавление бунта правительством Каддафи привело к 1600–1700 погибшим. Жёсткое подавление протестов лишь усилило решимость оппозиции на продолжение протестов. После того как проправительственным силам всё же удалось подавить мятеж, вмешались силы НАТО. Решение о вмешательстве в ливийский конфликт было одобрено Советом Безопасности ООН.

У Каддафи и Запада было достаточно противоречий, которые могли послужить причиной для интервенции. Ливия при Каддафи была причислена к так называемой Оси зла, чья политика вызвала обеспокоенность у Соединённых Штатов, и к тому же Каддафи стремился создать единую африканскую валюту, которая могла в перспективе вытеснить евро и доллар.

Король умер, да здравствует раздор

С падением Каддафи власть была передана Переходному национальному совету (ПНС), но несмотря на это, разделение только усиливалось и переходное правительство не имело реальной власти по всей стране. Долгие годы отсутствия традиционных политических институтов не позволяли Ливии сразу встать на путь восстановления по западной модели развития. На сцену вышли исламистские группировки, которые, по мнению Каддафи, и были виновны в том, что Запад решил начать операцию в Ливии. Рост активности джихадистских формирований привёл к тому, что уже к 2014 году большинство иностранных дипломатов покинули страну.

При вакууме власти отдельные племена, личности, политические и военизированные формирования начали искать своё место под восходящим ливийским солнцем. Отставной генерал Халифа Хафтар объявил о сборе войск и начале наступления на оплоты террористических сил на юге, а затем и вовсе заявил о своём желании управлять страной и объявил себя главой государства.

Hamza Turkia/Xinhua/Global Look Press

Кризис Ливии перешёл из формата революции в гражданскую войну. Разные регионы управлялись разными силами и время от времени воевали друг с другом. К тому же мировое сообщество также не могло достигнуть единого мнения по урегулированию кризиса. Часть стран, среди которых Турция, Италия и Катар, делали ставку на Переходный национальный совет (ПНС), контролирующий столицу Триполи и близлежащие территории. В это же время другие страны, включая Францию, Египет, Саудовскую Аравию, считали, что кризис должна уладить Ливийская Национальная Армия Хафтара (ЛНА).

Позже большинство западных стран признает, что военная операция в Ливии была ошибкой.

Степень племенного разделения в Ливии была выше, чем ожидали наши аналитики. И наша способность организовывать там какую-либо структуру, с которой мы могли бы взаимодействовать, <...> очень быстро потерпела крах, — признавался бывший президент США Барак Обама.

Мы ни в коем случае не должны брать на себя обязательство по управлению Ближним Востоком и Северной Африкой. Это было бы принципиальной и фундаментальной ошибкой, — заключал он.

От Каддафи до Каддафи, или Ливийские выборы

При посредничестве ООН начались бесконечные попытки провести в стране выборы, но каждый раз они отменяются и откладываются. Первые выборы, которые имели реальные шансы состояться, были запланированы на 2018 год, но из-за внутренней нестабильности были перенесены на 2019 год. С тех пор выборы ежегодны откладываются. В последний раз они были намечены на 24 декабря 2021 года. Несмотря на все сложности, ООН и ливийцы сохраняли надежду в то, что выборы смогут наконец состояться.

Национальные выборы — время продемонстрировать единство. Все ливийцы, включая женщин, молодёжь и внутренних переселенцев, должны иметь возможность свободно принять в них участие в качестве кандидатов и избирателей, — говорил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Несмотря на все надежды и чаяния, новая попытка наконец избрать президента снова оказалась провальной. На этот раз отмена выборов состоялась всего за несколько дней до начала голосования. Официальной причиной снова называлась невозможность их проведения в связи с нестабильной ситуацией. Однако в реальности виной всему снова стал провал в организации процесса выборов, отсутствие каких-либо соглашений о полномочиях президента и ко всему прочему отсутствие утверждённого списка кандидатов.

Одним из главных кандидатов на победу является генерал Хафтар, который так и не стал отказываться от власти. Другим человеком, который на данном этапе признан любимцем почти всех ливийцев, является никто иной, как сын убитого вождя — Сайф аль-Ислам аль-Каддафи.

Пора вернуться в прошлое. Страна стоит на своих коленях... Нет денег, нет безопасности. Здесь нет жизни, — говорил Сайф аль-Ислам, заявляя о своём желании баллотироваться в президенты.

Второй сын Муаммара Каддафи - Сайф аль-Ислам Каддафи Cai Yang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Каддафи-младший считает себя приверженцем идей своего отца, но одновременно с этим он поддерживает и западные идеи о демократии. В Ливии всё ещё находится большое количество людей, которые симпатизируют временам Муаммара и считают, что революция была ошибкой. Однако, согласно аналитикам, высокая вероятность победы Сайф аль-Ислама связана не столько с желанием ливийского народа вернуться во времена правления братского вождя, сколько с тем фактом, что Каддафи-младший — единственный кандидат, который не играл никакой роли в том, что происходило с Ливией в последние годы.

Если революции оцениваются степенью достигнутых после них успехов, то ливийской революции пока всё ещё нечем гордиться. Страну ждёт долгий период восстановления. Одно можно сказать точно — надежды некоторых ливийцев, что после смерти Каддафи им нужно было подождать всего несколько лет, чтобы затем жить как самые богатые государства мира, не оправдались.