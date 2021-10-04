Лишить паспорта: как израильтян принуждают к ревакцинации

Власти Израиля ужесточили правила выдачи «паспортов вакцинации» своим гражданам. По новым критериям доступ к пропуску будет только у тех, кто решился на третью прививку. Прежняя версия документа потеряет силу в ближайшее время при условии истечения срока в шесть месяцев с момента второй дозы. Такие меры существенно поднимают планку того, что правительство во главе с Нафтали Беннетом считает тотальной иммунизацией населения, и, вероятно, обострит протестную активность тех, кто выступает против политики принуждения.

О том, что правила выдачи зелёного пропуска ужесточаются, официально сообщил израильский Минздрав. Теперь правом на его получение в еврейском государстве обладают «те, кто получил три дозы вакцины Pfizer», а также «те, кто получил вторую дозу вакцины — через неделю после укола и не более полугода после даты второй прививки». В категорию «благонадёжных» с эпидемиологической точки зрения власти также внесли тех, кто перенёс заболевание, с условием, что у них не прошло полугода с того момента, когда был выявлен положительный результат при тестировании на коронавирусную инфекцию. К тем, кто может получить вакцинный паспорт, также была отнесена категория «переболевших-привитых».

Документ, по обновлённым критериям, будет необходим для посещения «залов и площадок, где проводятся торжественные мероприятия, конференций и выставок, культурных и спортивных мероприятий, кино, клубов и вечеринок, ресторанов, баров и кафе, туристических объектов, музеев, фитнес-клубов и спортивных салонов, закрытых бассейнов, молитвенных домов для более чем 50 посетителей, гостиниц». Однако массовые мероприятия для тех, кто получил пропуск, при отсутствии сидячих мест ограничены числом в тысячу участников в помещении и в 5 тыс. человек — на открытом пространстве. В то же время домашние вечеринки могут собирать в закрытом помещении до 50 человек и до сотни человек на свежем воздухе.

Ожидалось, что старые зелёные пропуска утратят силу 3 октября, однако электронные ресурсы израильского Минздрава оказались перегружены, из-за чего реализацию инициативы перенесли на несколько дней.

Неочевидная польза

Gideon Markowicz/JINI/Global Look Press Gideon Markowicz/JINI/Global Look Press

Израиль был одной из первых стран, которые пошли на распространение бустерных доз, несмотря на скепсис ряда мировых вирусологов. По состоянию на 30 июля в стране начали делать третью инъекцию препаратом Pfizer. Под категорию тех, кому она полагалась, попали пожилые люди — граждане старше 60 лет, получившие не ранее чем пять месяцев назад второй укол. 13 августа возрастная планка для израильтян, охватываемых бустерной вакцинацией, упала до 50 лет, 20 августа — до 40 лет. С прошлого месяца её смогли получить все, кто «был вакцинирован двумя дозами вакцины, если прошло не менее пяти месяцев с даты получения второй дозы». По данным Министерства здравоохранения, к настоящему времени первую прививку сделали 6,13 млн человек, вторую — 5,65 млн и, наконец, третью — 3,57 млн.

Упорство властей подкреплялось результатами исследований, которые доказывали, что уровни антител в организме после введения третьей дозы вакцины превысили в десять раз уровни, обнаруженные после второй дозы. К примеру, это продемонстрировало изучение вакцинированного персонала Медицинского центра Шиба (Рамат-Ган), находящегося неподалёку от Тель-Авива. Эксперты зафиксировали, что через двенадцать или более дней после третьего укола вероятность развития тяжёлой формы COVID-19 у участников была примерно в 19,5 раза ниже, чем у людей той же возрастной группы, которые получили только два укола.

Впрочем, даже эти данные укрепили уверенность в необходимости быстрой ревакцинации далеко не у всех.

С точки зрения общественного здравоохранения вакцинация большего числа людей намного эффективнее, чем повышение эффективности вакцины на несколько процентных пунктов у тех, кто уже сделал прививку, — говорила эпидемиолог из Бостонского университета Элли Мюррей.

Неудивительно, что противники бустерной вакцинации нашлись и среди обычных граждан.

Особенность израильского антивакцинаторства

Gil Cohen Magen/Xinhua/Global Look Press Gil Cohen Magen/Xinhua/Global Look Press

Агрессивные темпы кампании по иммунизации населения в еврейском государстве на протяжении долгих месяцев встречают предсказуемое сопротивление части общества. Последнее объявление об ужесточении правил выдачи зелёных пропусков, естественно, подлило масла в огонь протестной активности, импульс которой придают массовые дискуссии в Facebook и чатах WhatsApp, а также высказывания некоторых лидеров мнений. Особый фон создаёт то, что жёсткие меры принимаются разношёрстным правительством Беннета, которое пришло к власти к этом году на фоне тотального провала бывшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его однопартийцев в том, что касается формирования коалиции.

Что печальнее, рассуждают израильские аналитики, если в других странах борьба с вакцинами — удел правых популистов, то в еврейском государстве антивакционное движение представляет собой идеологическую группу, возникшую абсолютно в другой светской среде.

Возможно, в этом и заключается настоящая трагедия: в то время как в остальном мире противодействие вакцинации является почти исключительно прерогативой правых популистов-трампистов, в Израиле протест против вакцины находится слева, — пишет израильский обозреватель Ури Мисгав в колонке для Haaretz.

Что наиболее печально, по его мнению, гнев демонстрантов по поводу ужесточения коронавирусных правил может отвлечь от реальных проблем, существующих внутри государства. Этим не могут не воспользоваться те, кто хотел бы вернуться в израильское правительство.