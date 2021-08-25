В ВОЗ отказались рекомендовать ревакцинацию

Всемирная организация здравоохранения не может рекомендовать дополнительную вакцинацию от коронавируса тем, кто сделал прививку. Об этом рассказала главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, передаёт ТАСС.

Она рассказала, что позиция организации основывается на научных данных, а тиакже на моральных и этических аспектах.

Научные данные ещё не являются исчерпывающими. Некоторые группы населения, возможно, будут нуждаться в бустерных дозах, но на данный момент мы не готовы их рекомендовать, — отметила она.

Кроме того, поставки вакцин ограничены и препарат должен направляться тем, кто нуждается в нём в первую очередь. В связи с этим ВОЗ предлагает ввести временный мораторий на бустерную вакцинацию, чтобы к концу сентября в каждой стране прививку получили 10% населения, а к концу года — 40%.

А к этому времени у нас, возможно, уже будут и более точные данные по бустерам, — заключила она.

О том, что на глобальном уровне пора ввести мораторий на ревакцинацию, заявлял и директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, соответствующий запрет мог бы действовать как минимум до конца сентября. Гебрейесус уверял, что продвижение дополнительных доз мешает устранить глобальное неравенство в доступе к вакцинам.