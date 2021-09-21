Горе от Умани: Украина обрушила Израилю статистику по вирусу

Украина стала лидером по доле прибывших оттуда в Израиль инфицированных коронавирусом. Причину власти еврейского государства видят в массовом паломничестве верующих-хасидов к святым местам в Умань, которое состоялось в этом месяце по случаю праздника Рош ха-Шана. Ситуация усугубилась тем, что многие из паломников уличены в подделке тестов на коронавирус. Это навлекло на них общественный гнев. За последние месяцы отношение к ультраортодоксам (харедим) в стране заметно ухудшилось, что вылилось в фактическое отстранение этой социальной группы от механизма принятия решений в Израиле.

Данные о том, что каждый десятый пассажир, который вернулся с Украины за последний месяц, был заражен COVID-19, опубликовал израильский Минздрав. Это значительно больше, чем показатели по вернувшимся из любой другой страны. Уточняется, что за месяц из бывшей советской республики прибыли 33,2 тыс. человек. При тестировании у 3,2 тыс. из них был диагностирован коронавирус. Если брать общий антирейтинг, то второе место по числу прибывших в еврейское государство инфицированных принадлежит США.

Случай с Украиной объясним с точки зрения возвращения тысяч паломников-хасидов, которые отметили еврейский новый год у могилы известного раввина Нахмана в Умани. Зафиксировано, что уровень заражения коронавирусом среди тех граждан, которые прибыли с Украины, вдвое выше, чем у тех, кто приехал из других мест. Это подтвердило опасения, которые высказывали израильские органы здравоохранения по поводу того, что традиционное паломничество в Умань может представлять опасность.

Очевидцы утверждают, что только отдельные паломники соблюдали меры по борьбе с распространением коронавируса. Один из прибывших на Украину хасидов сказал на условиях анонимности изданию Haaretz, что ультраортодоксы не чувствовали нужды в таких мерах. Украинские власти проинформировали, что многие хасиды были оштрафованы местными правоохранительными органами за несоблюдение требований социального дистанцирования и личной защиты.

Daniil Ivanov/Global Look Press

Мошенничество с тестами

Профессор-эпидемиолог из Еврейского университета Профессор Хагай Левин постфактум заметил, что паломничество на Украину не было организовано соответствующим образом, выразив опасения по поводу того, что вся ситуация может привести к распространению в Израиле новых, мало изученных штаммов коронавирусной инфекции.

Однако дело не только в слабой организации и несоблюдении необходимых мер. Большой резонанс вызвали данные , что две сотни вернувшихся из Умани хасидов использовали поддельные тесты на коронавирус. Они стали объектом отдельного расследования израильских правоохранительных органов.

Паломники даже рассказывали журналистам, как легко добиться отрицательных результатов при тестировании. Поддельную документацию, по их словам, можно воссоздать при помощи специального телефонного приложения.

Несмотря на то, что дело вряд ли получит ход из-за того, что у почти 120 подозреваемых не было выявлено коронавирусной инфекции, отношения харедим со светской частью израильского общества ситуация вполне может обострить. Тем более, что претензий к этой социальной группе накопилось предостаточно.

Без права на правительство

Ещё год назад ультраортодоксальное комьюнити в Израиле было неприкасаемым: его представители были важнейшими партнёрами по коалиции бывшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху

Они высокомерно позволяли себе нарушать режим изоляции, оставив синагоги и свои школы открытыми, пожертвовав жизнями тысяч пожилых людей, а также непропорционально большой частью ресурсов общественного здравоохранения, — пишет израильский обозреватель Аншель Пфеффер.

Аналитик делает оговорку, что ортодоксы не были единственными израильтянами, нарушавшими правила: многие представители других слоёв общества поступали точно так же. Однако именно радикальные верующие были единственной частью израильского общества, которая бросила вызов этим требованиям как социальная группа, уверен Пфеффер.

Закономерным итогом стало то, что созданная по итогам прошедших в этом году выборов в местный парламент (Кнессет) коалиция не включила в свои ряды религиозные партии, хотя именно харедим находились в правительстве еврейского государства почти сорок лет и входили в состав редких левых и центристских альянсов, сформированных за последние десятилетия.

Такую ситуацию отчасти «предсказывали» соцопросы: в январе 2021 года исследование 12-го канала показало , что больше 60% израильских избирателей хотели бы видеть парламентскую коалицию без участия ультраортодоксальных партий.

Вне политики

Сейчас представители харедим не имеют большого влияния даже на степень государственного финансирования своих отдельных систем образования, а некоторые новые инициативы по изменению израильского законодательства, особенно тех его частей, которые касаются религиозной жизни, слабо учитывают их позицию и предполагают серьёзную либерализацию традиционных правил.

Придут ли лидеры харедим к выводу, что им нужно изменить курс и найти другой способ взаимодействия с остальным Израилем? Возможно, нет. Они с большей вероятностью будут думать, что их нынешнее отстранение от рычагов власти является отклонением от нормы, и молиться о скорейшем возвращении Нетаньяху, — пишет Пфеффер.

Однако, судя по последним выборам в Кнессет, контуры израильской политики сильно изменились. Последствия бессменного премьерства Нетаньяху создали такую ситуацию, при которой его партию «Ликуд» лишил влияния разношёрстный альянс, представители которого имеют противоречия по сущностным для еврейского государства вопросам. Это заставляет сомневаться не только в возвращении экс-премьера, но и в том, что его привычные союзники — харедим — быстро вернут себе доступ к механизму приятия решений в стране.