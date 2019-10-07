Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган не обсуждали готовящуюся Анкарой военную операцию в Сирии. При этом Москва надеется на то, что турецкая сторона сохранит территориальную целостность Арабской Республики.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Кремль допускает возможность применения Анкарой мер, направленных на обеспечение безопасности в регионе, передаёт «
Ранее News.ru писал, что военные США покидают территории на севере Сирии, где Турция намерена провести военную операцию против курдских формирований. Отход американских военных
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