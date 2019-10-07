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Директор управления исторического наследия и музеев Сирии Махмуд Хаммуд сообщил, что его департамент планирует подписать меморандум о сотрудничестве с «Эрмитажем». С этой целью в ноябре 2017 года Арабскую Республику посетит директор российского музея Михаил Пиотровский.

Специалисты «Эрмитажа» должны будут принять участие в восстановлении нескольких исторических зданий и артефактов в Пальмире. Специально для них будут проведены тренинги. Визит Пиотровского в САР состоится 24 ноября, передаёт РИА...