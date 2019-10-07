Военные США покидают территории на севере Сирии, где Турция намерена провести военную операцию против курдских формирований, сообщил турецкий лидер Реджеп Эрдоган.
По его словам, отход американских военных начался вечером 6 октября после телефонного разговора с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.
Ещё до этого Трамп дал указание отойти. Они немного опоздали. Мы с США поддерживаем постоянный контакт, — сообщил Эрдоган.
При этом он отметил, что однажды Турция придёт на север Сирии, так как не приемлет террористическую угрозу, передаёт
Как писал News.ru, ранее пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что вооружённые силы США не станут помогать Турции в проведении военной операции на севере Сирии.
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