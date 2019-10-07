https://static.news.ru/photo/5e3a8ce6-e8de-11e9-b94e-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Сергей Булкин/News.ru

Военные США покидают территории на севере Сирии, где Турция намерена провести военную операцию против курдских формирований, сообщил турецкий лидер Реджеп Эрдоган.

По его словам, отход американских военных начался вечером 6 октября после телефонного разговора с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

Ещё до этого Трамп дал указание отойти. Они немного опоздали. Мы с США поддерживаем постоянный контакт, — сообщил Эрдоган.

При этом он отметил, что однажды Турция придёт на север Сирии, так как не приемлет террористическую угрозу, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что вооружённые силы США не станут помогать Турции в проведении военной операции на севере Сирии.