Вооружённые силы США не станут помогать Турции в проведении военной операции на севере Сирии, заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
По её словам, запланированная турецкой стороной операция начнётся в ближайшее время.
Силы США, которые победили местный «халифат» ИГ (запрещённая в РФ организация), больше не будут находиться в непосредственной близости, — говорится в заявлении.
В Белом доме также подчеркнули, что теперь Анкара ответственна за всех боевиков, которые были пленены за прошедшие два года после разгрома террористической группировки, передаёт
Ранее News.ru писал, что президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом обсудили вопрос создания зоны безопасности в Сирии. Кроме того, политики поговорили о перспективах двухсторонних отношений.
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