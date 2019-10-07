https://static.news.ru/photo/188e3c2c-e8c7-11e9-93d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mohamad Saeed/Global Look Press

Вооружённые силы США не станут помогать Турции в проведении военной операции на севере Сирии, заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

По её словам, запланированная турецкой стороной операция начнётся в ближайшее время.

Силы США, которые победили местный «халифат» ИГ (запрещённая в РФ организация), больше не будут находиться в непосредственной близости, — говорится в заявлении.

В Белом доме также подчеркнули, что теперь Анкара ответственна за всех боевиков, которые были пленены за прошедшие два года после разгрома террористической группировки, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом обсудили вопрос создания зоны безопасности в Сирии. Кроме того, политики поговорили о перспективах двухсторонних отношений.