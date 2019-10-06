Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом обсудили вопрос создания зоны безопасности в Сирии.
Состоялся обмен мнениями касательно создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, — говорится в распространённом сообщении канцелярии турецкого лидера.
Кроме того, политики поговорили о перспективах двухсторонних отношений, передаёт
Как писал News.ru, 1 октября Эрдоган заявил о возможности «внезапно» начать операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии. Цель — создание зоны безопасности. Он подчеркнул, что Турция намерена действовать самостоятельно в этом вопросе. Хотя ранее планировалось, что Анкара создаст зону безопасности в Сирии совместно с Вашингтоном. Причиной провала дорожной карты с американцами стало сотрудничество США с курдскими силами народной самообороны.
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