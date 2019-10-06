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Генпрокурор США Уильям Барр и прокурор Джон Дархэм в августе посетили Рим, чтобы просить у главы итальянских спецслужб Дженнаро Веккионе помощи в деле, связанном с вмешательством России в американские выборы.

По данным La Repubblica, американские прокуроры интересовались мальтийским профессором Джозефом Мифсудом, утверждавшим, что у России есть компромат на кандидата в президенты США от Демпартии Хиллари Клинтон. Он ранее контактировал с...