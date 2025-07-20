Израильские военные подорвали туннель в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подорвала туннель в северной части сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба. Отмечается, что израильские войска «расширяют наземную операцию» в указанном районе.

В районе Джабалии саперные подразделения обнаружили и уничтожили сеть подземных туннелей террористов общей протяженностью 2,7 км на глубине около 20 м, — говорится в сообщении.

Ранее Армия обороны Израиля нанесла удар по въездным воротам в Генеральный штаб Сирии в Дамаске. В ЦАХАЛ отметили, что удар нанесен в контексте действий сирийских властей против мирного населения среди друзов на юге арабской республики.

Комментируя это, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что после нового удара Израиля по территории Сирии задался вопросом, кто является настоящим террористом. По его словам, военнослужащие ЦАХАЛ разбомбили Генштаб и президентский дворец в Дамаске. При этом в Тель-Авиве назвали террористами правителей Сирии.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ЦАХАЛ нанесла удар по югу Сирии. Целями атаки стали «несколько танков».