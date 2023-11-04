Израильская «Стрела» перехватила запущенную из сектора Газа ракету Армия обороны Израиля сообщила, что сбила запущенную из сектора Газа ракету

Фото: IMAGO/Mahmoud Ajjour/Global Look Press

Израильские военные уничтожили в небе на юге страны ракету с помощью противоракетного комплекса «Стрела», сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ). По ее информации, снаряд запустили из сектора Газа.

После первоначального сообщения о вое сирен в районе Аравы был идентифицирован запуск ракеты из сектора Газа, который был перехвачен системой противовоздушной обороны «Стрела», — говорится в сообщении.

Ранее ЦАХАЛ перехватила ракету класса «земля — воздух», которая была выпущена из Ливана по направлению к израильскому беспилотнику. После этого Израиль начал наносить ответные удары по месту пуска ливанских снарядов.

Армия Израиля сообщала, что вооруженная группировка пыталась запустить противотанковые ракеты по району кибуца Ифтах на севере страны в районе границы с Ливаном. Позднее по этой ячейке, расположенной рядом с населенным пунктом Шломи, был нанесен авиаудар.

Советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш назвал действия израильской армии в секторе Газа непропорциональным ответом на массированную атаку ХАМАС 7 октября. По его словам, в регионе необходимо прекратить боевые действия и освободить всех заложников.