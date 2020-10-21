Иранские военные приступили к учениям ПВО

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В Иране начались ежегодные учения противовоздушной обороны. Об этом сообщает информационное агентство Mehr.

Эта фаза учений носит название «Защитники Небес Велаят». Как рассказал представитель учений второй бригадный генерал Аббас Фараджпур, военные намерены отработать пассивную оборону чтобы усыпить бдительность соперника, а следующим шагом должна стать установка безопасной и многоуровневой связи между системами ПВО посредством интегрированной сети ПВО, чтобы принимать решения в соответствии со степенью угрозы.

Основной же целью учений является отработка методов защиты стратегических объектов страны, а также проверка средств радиоэлектронной борьбы, систем связи и слежения.

Первая фаза учений включает активизацию и развёртывание оборонительных систем, в том числе ракетных и радиолокационных комплексов, с акцентом на мобильность и оперативное реагирование, — сообщил генерал Фараджпур.

Отмечается, что 80% оборонной техники Ирана являются местными. Развитие и наращивание собственного военного потенциала в стране было обусловлено многолетним эмбарго на поставки оружия, введённым Западом. Вместе с тем, подчёркивается, что Иран не начнёт военные действия против какого-либо государства и преследует лишь оборонительные цели.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Вашингтон готов сесть с иранской стороной за стол переговоров, несмотря на проводимую Белым домом политику максимального давления. Речь идёт о ядерной сделке, заключённой в 2015. США вышли из неё в 2018 году и начали оказывать на Иран экономическое давление.