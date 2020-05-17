Гани и Абдулла подписали соглашение о сотрудничестве

https://static.news.ru/photo/8da8f16c-982d-11ea-b8c1-fa163e074e61_660.jpg Ашраф Гани Фото: Xinhua/Global Look Press

Президент Афганистана Ашраф Гани и его политический соперник Абдулла Абдулла подписали соглашение о разделении власти в стране.

Как сообщает телеканал 1 TV, договор подразумевает, что Абдулла возглавит Высший совет по национальному примирению, а также его сторонники в правительстве возглавят несколько министерств.

18 февраля Ашрафа Гани официально признали победителем президентской гонки в Афганистане. Ведущая политическая партия страны «Исламское общество», поддержавшая на выборах премьер-министра Абдуллу Абдуллу, обвинила Независимую избирательную комиссию в нарушении закона и подделке результатов голосования.

9 марта переизбранный президент Ашраф Гани принял присягу и официально вступил в должность главы государства. Абдулла Абдулла в тот же день провёл параллельную церемонию инаугурации в качестве главы правительства, не принимая своего поражения. Гани через два дня упразднил должность, которую занимал Абдулла.

Ранее сообщалось, что Гани и Абдулла в воскресенье, 17 мая, подпишут соглашение о разделе власти в стране, писал NEWS.ru.