Израильская пресса уличила некоммерческую организацию (НКО) «Мораштейну» («Наше наследие») в попытке не только исследовать политические взгляды сограждан, но и повлиять на них. Спонсором, по этим данным, выступал Евросоюз: Брюссель официально выделил грант на продвижение принципа «два государства для двух народов» в Израиле. Объектом интереса стала русскоязычная община еврейской страны.

В 2018 году НКО получила около €500 тысяч от связанных с ЕС структур, сообщило издание Israel Hayom. Финансирование было рассчитано на «продвижение условий согласованного урегулирования палестино-израильского конфликта и изменения общественного мнения в русскоязычной общине [Израиля] путём укрепления веры в решение о двух государствах для двух народов». Оно, как известно, сводится к равному праву израильтян и палестинцев иметь собственную государственность. Русскоязычная община традиционно выступает против подобного баланса и равноправия, следует из документов. Другой целью проекта стало «устранение негативного отношения к палестинскому нарративу среди репатриантов из постсоветского пространства».

Согласно реестру неправительственных организаций, офисы «Мораштейну» имеют тот же адрес, что и «Женевская инициатива» — та группа, которая занимается продвижением подобного принципа.

Ольга Дойч, вице-президент местной организации «Монитор», которая публикует «независимый анализ НПО, их спонсоров и других заинтересованных сторон в контексте арабо-израильского конфликта», заявила , что ЕС не должен вмешиваться в политическую дискуссию. По её словам, будучи одним из стратегических партнёров еврейского государства, европейское объединение обязано быть в курсе тех чувств, которые вызывает попытка повлиять на политические позиции граждан, особенно в предвыборной атмосфере. Как известно, в марте в Израиле запланированы очередные выборы в законодательный орган — Кнессет, которые определят судьбу премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Европейские усилия по перерисовке политической карты Израиля на основе стереотипных социальных характеристик подрывают общественную структуру еврейского государства и имидж ЕС среди израильской общественности, — отметила Дойч.

В своём ответе на информацию о финансировании НКО евробюрократы заявили, что «процветающее и открытое гражданское общество всегда было основой демократических ценностей», которые объединяют Израиль и ЕС, но европейское сообщество не финансирует — прямо или косвенно — деятельность, направленную против политических партий или в их пользу. Инициативы Брюсселя, как отмечается, носят общественный характер. Впрочем, как утверждают в израильских СМИ, ЕС и отдельные страны уже отметились спонсированием крайне левых организаций на Святой земле. Евросоюзу просто хотелось бы иметь влияние на мирный процесс, говорят наблюдатели.

Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Брюссель видит риски в одностороннем подходе к палестино-израильскому урегулированию и выступает против территориальной политики еврейского государства. Например, критику ЕС вызывает попытка присвоить части Западного берега реки Иордан. Накануне Евросоюз попытался принять меры против процесса аннексии, которую «разрешает» предложенная американцами «сделка века». Однако антиизраильские действия были заблокированы Венгрией и Австрией.

Эксперт из Тель-Авива Марк Новиков отмечает, что «ничего страшного в том, что какая-то НКО поддерживает информационный ресурс или конкретную политическую силу, нет», но только в том случае, если организация открыто называет это «участием в политическом процессе и, желательно, не берёт на него деньги за границей». С «Мораштейну» всё обстоит иначе: она старается скрыть свои реальные цели. Аналитик подчёркивает, что единственным источником власти в Израиле являются граждане-избиратели. В самом же продвижении принципа «два государства для двух народов» нет ничего предосудительного, полагает он.