Израильская пресса уличила некоммерческую организацию (НКО) «Мораштейну» («Наше наследие») в попытке не только исследовать политические взгляды сограждан, но и повлиять на них. Спонсором, по этим данным, выступал Евросоюз: Брюссель официально выделил грант на продвижение принципа «два государства для двух народов» в Израиле. Объектом интереса стала русскоязычная община еврейской страны.
В 2018 году НКО получила около €500 тысяч от связанных с ЕС структур, сообщило издание Israel Hayom. Финансирование было рассчитано на «продвижение условий согласованного урегулирования палестино-израильского конфликта и изменения общественного мнения в русскоязычной общине [Израиля] путём укрепления веры в решение о двух государствах для двух народов». Оно, как известно, сводится к равному праву израильтян и палестинцев иметь собственную государственность. Русскоязычная община традиционно выступает против подобного баланса и равноправия, следует из документов. Другой целью проекта стало «устранение негативного отношения к палестинскому нарративу среди репатриантов из постсоветского пространства».
Согласно реестру неправительственных организаций, офисы «Мораштейну» имеют тот же адрес, что и «Женевская инициатива» — та группа, которая занимается продвижением подобного принципа.
Ольга Дойч, вице-президент местной организации «Монитор», которая публикует «независимый анализ НПО, их спонсоров и других заинтересованных сторон в контексте арабо-израильского конфликта»,
Европейские усилия по перерисовке политической карты Израиля на основе стереотипных социальных характеристик подрывают общественную структуру еврейского государства и имидж ЕС среди израильской общественности, — отметила Дойч.
В своём ответе на информацию о финансировании НКО евробюрократы заявили, что «процветающее и открытое гражданское общество всегда было основой демократических ценностей», которые объединяют Израиль и ЕС, но европейское сообщество не финансирует — прямо или косвенно — деятельность, направленную против политических партий или в их пользу. Инициативы Брюсселя, как отмечается, носят общественный характер. Впрочем, как утверждают в израильских СМИ, ЕС и отдельные страны уже отметились
Брюссель видит риски в одностороннем подходе к палестино-израильскому урегулированию и выступает против территориальной политики еврейского государства. Например, критику ЕС вызывает попытка присвоить части Западного берега реки Иордан. Накануне Евросоюз попытался
Эксперт из Тель-Авива Марк Новиков отмечает, что «ничего страшного в том, что какая-то НКО поддерживает информационный ресурс или конкретную политическую силу, нет», но только в том случае, если организация открыто называет это «участием в политическом процессе и, желательно, не берёт на него деньги за границей». С «Мораштейну» всё обстоит иначе: она старается скрыть свои реальные цели. Аналитик подчёркивает, что единственным источником власти в Израиле являются граждане-избиратели. В самом же продвижении принципа «два государства для двух народов» нет ничего предосудительного, полагает он.
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