Эрдоган назвал число жертв землетрясений в Турции Эрдоган заявил, что число жертв землетрясений в Турции превысило 8,5 тысячи

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Число погибших в Турции в результате землетрясений достигло 8574, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он добавил, что пострадали 49 133 человека, передает телеканал TRT Haber.

По последним данным, погибли 8574 человека, ранены 49 133, — сказал он.

Землетрясение на юго-востоке Турции произошло утром 6 февраля. Магнитуда составила 7,8. Власти страны объявили регионы, затронутые землетрясением, зоной бедствия и ввели там режим чрезвычайного положения.

Пострадала также и соседняя Сирия. В числе тысяч жертв при землетрясении оказалась сестра премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса Насуб Арнус, она погибла при обрушении здания в городе Хама. По информации Красного Креста, в результате землетрясения в Сирии погибли по меньшей мере 1509 человек.

Член-корреспондент РАН Дмитрий Гладкочуб отметил, что разрушительное землетрясение можно отнести к аномалиям, так как первые подземные толчки были сопоставимы со вторым землетрясением. Он пояснил, что обычно афтершоки бывают слабее первого толчка.