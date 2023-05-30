Эрдоган договорился с Путиным об отправке зерна в беднейшие страны Эрдоган заявил о договоренностях с Путиным об отправке продовольствия в беднейшие страны

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договоренности с главой российского государства Владимиром Путиным об отправке продовольствия через зерновой коридор в беднейшие страны актуальны, передает ТАСС. 29 мая лидеры России и Турции провели телефонные переговоры и договорились о развитии двусторонних отношений.

Во время наших последних переговоров с господином Путиным он подтвердил имеющиеся у нас договоренности о том, что зерно, которое идет через черноморский зерновой коридор, будет перерабатываться у нас в муку и доставляться в наиболее бедные страны Африки, — сказал турецкий президент.

Сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин и Эрдоган в телефонном разговоре не обсуждали конкретные детали по созданию газового хаба и зерновой сделке. По его словам, политики подтвердили намерения продолжать совместное обсуждение этих вопросов.

Накануне Путин в телефонном разговоре поздравил Эрдогана с переизбранием на новый срок. Он отметил, что поддержка, выраженная Эрдогану народом Турции, открывает дополнительные перспективы для расширения сотрудничества между Москвой и Анкарой на различных направлениях.

В администрации президента Турции сообщили, что Путин и Эрдоган в ходе беседы договорились о дальнейшем развитии двусторонних отношений и взаимодействия в региональных вопросах.