В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Эрдогана Песков: Путин и Эрдоган не обсуждали детали по созданию газового хаба и зерновой сделке

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре не обсуждали конкретные детали по созданию газового хаба и зерновой сделке, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, политики подтвердили намерения продолжать совместное обсуждение этих вопросов.

Нет, этих детальных обсуждений не было. Было подтверждение, намерение и политическая воля эти разговоры и детальное обсуждение продолжать. Это главное, — сказал Песков.

Накануне Путин в телефонном разговоре поздравил Эрдогана с переизбранием на новый срок. Российский лидер отметил, что поддержка, выраженная Эрдогану народом Турции, открывает дополнительные перспективы для расширения сотрудничества между Москвой и Анкарой на различных направлениях.

В администрации президента Турции также сообщили, что Путин и Эрдоган в ходе беседы договорились о дальнейшем развитии двусторонних отношений и взаимодействия в региональных вопросах.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана обязательно состоится «в какой-то перспективе», но пока конкретных сроков ее проведения нет.