В Кремле допустили встречу Путина и Эрдогана «в какой-то перспективе» Песков заявил, что конкретных сроков встречи Путина и Эрдогана пока нет

Фото: kremlin.ru

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Встреча президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится «в какой-то перспективе», но конкретных сроков ее проведения нет, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, вопрос визита Путина на инаугурацию Эрдогана остается открытым, так как глава России пока не получил приглашения.

Так или иначе в какой-то перспективе [встреча] обязательно состоится, но пока каких-то прикидок по времени нет, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что в Турции нет практики инаугурации с участием зарубежных глав государств, однако если приглашение будет — его дождутся.

Песков уточнил, что в скором времени может состояться телефонный разговор двух президентов, однако в конкретных планах его пока нет.

Эрдоган победил во втором туре президентских выборов в Турции, которые состоялись 28 мая, набрав более 52% голосов. Окончательные результаты обнародуют после 1 июня. Позже источник сообщил, что после победы во втором туре выборов президент продолжит предпринимать усилия по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, посредничество Анкары является приоритетом в ее внешней политике.