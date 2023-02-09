Число жертв землетрясения в Турции превысило 14 тысяч Эрдоган: число погибших при землетрясении в Турции достигло 14 014 человек

Фото: Ibrahim Oner/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 14 014 человек, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По словам главы государства, возросло и количество пострадавших, в настоящее время оно превышает 63 тысячи человек, передает Anadolu.

На данный момент число погибших составляет 14 014, раненых — до 63 794 человек, — цитирует агентство турецкого лидера.

Ранее сообщалось, что в турецком городе Адыяман спасатели извлекли из-под завалов семилетнего ребенка, который находился там на протяжении почти трех суток. Первые слова мальчика после того, как ему помогли выбраться, были о том, что ему завтра нужно быть в школе.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. По словам Эрдогана, оно стало самым сильным за период с 1939 года. В стране объявлен семидневный общенациональный траур. В десяти провинциях, которых затронуло землетрясение, введено чрезвычайное положение сроком на три месяца.