ЦАХАЛ сообщила о ликвидации десяти полевых командиров ХАМАС ЦАХАЛ сообщила о ликвидации 10 полевых командиров ХАМАС с начала боевых действий

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военные Израиля с начала боевых действий ликвидировали десять высокопоставленных полевых командиров ХАМАС в секторе Газа, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари на брифинге, сообщает РИА Новости. По его словам, на земле и под землей ликвидированы командиры батальонов и бригад, напавших 7 октября на Израиль.

С самого начала боевых действий совместно со Службой общей безопасности мы ликвидировали десять террористов ХАМАС, которые по званию соответствуют командирам батальона или бригады. Это полевые командиры, которые находятся на местах и командуют боевыми действиями против наших сил. Именно они спланировали ужасную резню 7 октября и осуществили ее вместе со своими подчиненными, - подчеркнул Хагари.

Ранее сообщалось, что истребители ВС Израиля ликвидировали командира батальона ХАМАС «Сабра Тель аль-Хава» Мустафу Далула. С начала войны он принимал центральное участие в управлении боевыми действиями против войск ЦАХАЛ. Израильские военные уничтожили и других бойцов ХАМАС. В ходе обысков в районе Бейт-Хануна они обнаружили оружие, разведывательные материалы, средства связи членов палестинской группировки.