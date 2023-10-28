Израиль пообещал пропустить на юг Газы грузовики с гуманитарной помощью ЦАХАЛ заявил о решении пропустить в Газу грузовики с едой, водой и лекарствами

Фото: Muhammad Ata/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари на брифинге в субботу, 28 октября, выразил готовность Израиля пропустить на юг сектора Газа дополнительные грузовики с гуманитарной помощью. По его словам, которые приводит РИА Новости, мирные жители смогут получить доступ к еде, воде и лекарствам.

Мы увеличиваем гуманитарную помощь гражданам Газы, переехавшим на юг. Сегодня мы пропустим еще грузовики с водой, продуктами и медикаментами. Тот, кто окажется в безопасном пространстве, получит еду, воду и лекарства, — сказал он.

О том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена увеличить поток гуманитарной помощи в сектор Газа, стало известно СМИ ранее. Отмечалось, что решение было принято на фоне усиления наземных боевых действий в регионе. При этом речи о возобновлении поставок топлива не идет.

До этого Министерство иностранных дел Австралии сообщило о планах направить гуманитарную помощь в сектор Газа и на Западный берег реки Иордан. Для соответствующих целей планируется выделить порядка $9,4 млн. На эти средства для гражданских лиц приобретут воду, продовольствие, медикаменты и другие товары первой необходимости. Выделенные средства являются дополнением к $6,2 млн, ранее направленным Австралией Палестине.