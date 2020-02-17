Умер французский музыкант новозеландского происхождения Грэм Олрайт. Ему было 93 года.
О смерти артиста сообщила его дочь дочь Жанн Олрайт,
Он скончался ночью в доме престарелых под Парижем, где он жил последний год, — говорится в сообщении.
Грэм Олрайт родился в Новой Зеландии 7 ноября 1926 года. В 1948 году он переехал в Париж, хоть и совсем не говорил по-французски. Он приобрёл известность в 1960-1970-х годах, когда стал адаптировать на французский язык песни Леонарда Коэна, Боба Дилана и Пита Сигера.
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