https://static.news.ru/photo/0d4ba800-5194-11ea-8b06-fa163e074e61_660.jpg Грэм Олрайт Фото: Thesupermat/CC BY-SA 3.0/wikimedia.org

Умер французский музыкант новозеландского происхождения Грэм Олрайт. Ему было 93 года.

О смерти артиста сообщила его дочь дочь Жанн Олрайт, передаёт Le HuffPost.

Он скончался ночью в доме престарелых под Парижем, где он жил последний год, — говорится в сообщении.

Грэм Олрайт родился в Новой Зеландии 7 ноября 1926 года. В 1948 году он переехал в Париж, хоть и совсем не говорил по-французски. Он приобрёл известность в 1960-1970-х годах, когда стал адаптировать на французский язык песни Леонарда Коэна, Боба Дилана и Пита Сигера.

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