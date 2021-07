Рокеры Uriah Heep сообщили о неожиданной кончине экс-вокалиста

Британская рок-группа Uriah Heep на своём официальном сайте сообщила о кончине экс-вокалиста Джона Лоутона. Его смерть стала «внезапной и совершенно неожиданной», отметили в коллективе.

Мы с глубоким сожалением делимся разрушительными и трагическими новостями о внезапной и совершенно неожиданной кончине Джона Лоутона 29 июня 2021 года, — говорится в публикации, появившейся лишь 6 июля.

Лоутон не страдал от каких-либо болезней, поэтому причина его смерти на данный момент остаётся неизвестной. Музыкант скончался на 75-м году жизни.

Вокалист присоединился к рокерам в 76-м году. Фронтменом Uriah Heep Джон Лоутон был три года. Позднее он собрал собственный коллектив GunHill, впоследствии переименованный в John Lawton Band.

Сама группа Uriah Heep известна по таким альбомам, как Look at Yourself, Demons and Wizards и The Magician's Birthday и другим. В общей сложности в дискографии британских рокеров на данный момент свыше 20 студийных пластинок.

Ранее сообщалось, что народный артист Армянской ССР, музыкант и мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян скончался 6 июля в возрасте 92 лет. Покойный являлся одним из авторов саундтрека к голливудскому фильму «Гладиатор» (2000).