Рокеры Uriah Heep сообщили о неожиданной кончине экс-вокалиста
Дарья Кучерявых
Дарья Кучерявых
18:45, 06 июля 2021
Джон ЛоутонФото: Christian Behring/ZUMAPRESS.com
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Британская рок-группа Uriah Heep на своём официальном сайте сообщила о кончине экс-вокалиста Джона Лоутона. Его смерть стала «внезапной и совершенно неожиданной», отметили в коллективе.
Мы с глубоким сожалением делимся разрушительными и трагическими новостями о внезапной и совершенно неожиданной кончине Джона Лоутона 29 июня 2021 года, — говорится в публикации, появившейся лишь 6 июля.
Лоутон не страдал от каких-либо болезней, поэтому причина его смерти на данный момент остаётся неизвестной. Музыкант скончался на 75-м году жизни.
Вокалист присоединился к рокерам в 76-м году. Фронтменом Uriah Heep Джон Лоутон был три года. Позднее он собрал собственный коллектив GunHill, впоследствии переименованный в John Lawton Band.
Сама группа Uriah Heep известна по таким альбомам, как Look at Yourself, Demons and Wizards и The Magician's Birthday и другим. В общей сложности в дискографии британских рокеров на данный момент свыше 20 студийных пластинок.
Ранее сообщалось, что народный артист Армянской ССР, музыкант и мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян скончался 6 июля в возрасте 92 лет. Покойный являлся одним из авторов саундтрека к голливудскому фильму «Гладиатор» (2000).