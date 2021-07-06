Умер автор саундтрека «Гладиатора» Дживан Гаспарян

Народный артист Армянской ССР, музыкант и мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян скончался 6 июля в возрасте 92 лет, сообщил на личной странице в соцсети Facebook его внук Дживан Гаспарян — младший. Покойный являлся одним из авторов саундтрека к голливудскому фильму «Гладиатор» (2000).

С прискорбием сообщаю о моей большой утрате. Покойся с миром. Мир сегодня понёс невосполнимую потерю. Не просто культовую личность, но и прекрасную душу, — написал родственник музыканта.

Покойный играл на дудуке. Национальный армянский инструмент он освоил в детстве. В 1940–1950-е годы Гаспарян начал давать концерты, в том числе и за границей (родился в 1928-м в СССР).



В 1980-е годы Гаспарян уехал в США, где исполнял композиции на дудуке, в том числе и для кинофильмов. Среди картин, где прозвучали его мелодии, фильмы «Последнее искушение Христа», «Гладиатор», «Код да Винчи», «Хроники Нарнии». Гаспарян сотрудничал с такими известными музыкантами и композиторами, как Питер Гэбриэл, Брайан Мэй и Ханс Циммер.

Ранее сообщалось, что в США в возрасте 91 года умер режиссёр Ричард Доннер. Причина ухода из жизни не называется. Он снял более 70 фильмов и сериалов, в том числе серию «Смертельное оружие», «Мэверик» (1994), «Теория заговора» (1997) с Мэлом Гибсоном в главных ролях.