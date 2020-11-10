Рогозин пообещал написать новые песни

https://static.news.ru/photo/6ca329f8-2372-11eb-a9eb-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Рогозин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отдушиной назвал сочинение песен глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и поделился планами о продолжении творческой деятельности. Он признался, что писал стихи о своей стране, людях, войне в рабочих поездках.

Писал в самолётах во время 7—8-часовых перелётов на космодром Восточный, когда остальные коллеги отдыхали. Показал готовые песни своим давним знакомым, творчество которых уважаю. Им песни понравились. Это даже не проект, а просто хобби, отдушина. Поэтому писал и буду писать дальше, — написал Рогозин в Facebook.

На сайте Роскосмоса появился раздел с песнями, часть из которых написал гендиректор госкорпорации и его супруга Татьяна. Среди них композиции «Рвём небо мы в клочья», «Над Землёй летит корабль», «Не стреляй!».

В раздел с песнями постепенно войдут и композиции других авторов. При этом песни главы Роскосмоса в 2019 году прозвучали в День космонавтики в Кремлёвском дворце. Рогозин также является автором стихов для кантаты, посвящённой Великой Отечественной войне и выпущенной в июне 2020 года.

Однако на автора песен обрушилась и критика пользователей сайта госкорпорации. Певец Николай Расторгуев вступился за пишущего стихи чиновника и отметил, что он имеет право писать стихи в свободное от работы время. По словам Расторгуева, чиновники такие же люди, просто на них взвалили непосильную ношу, и ещё вместе с предвзятыми обвинениями.

Творения руководителя Роскосмоса похвалил и музыкант Юрий Лоза. Музыкальные произведения Рогозина исполнили Николай Расторгуев, Денис Майданов, Андрей Ктитарев и Эдвард Хачарян. Сами песни посвящены России, космосу, охоте и не только. Композитор подчеркнул, что любое творчество должно приветствоваться.

Как писал NEWS.ru, ранее Рогозин рассказал о подаренной ему белой верблюдице.