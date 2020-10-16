Рогозин рассказал о подаренной ему белой верблюдице

https://static.news.ru/photo/5079c72e-0fe9-11eb-8d36-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/DmitryRogozinFanClub

За успешный полёт первого космонавта из ОАЭ арабы подарили главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину самку белого верблюда, которую он назвал Байкой и передал в зоопарк города Байконур.

Молодую белую верблюдицу мне подарили в знак благодарности за организацию подготовки и успешного запуска в сентябре 2019 года космонавта из ОАЭ. Я назвал эту красавицу Байкой и передал в добрые руки организаторов импровизированного зоопарка Байконура, который администрация города планирует открыть весной юбилейного 2021 года, — рассказал Рогозин на своей странице в Facebook.

Первый космонавт из ОАЭ Хаззаа аль-Мансури побывал на Международной космической станции в сентябре — октябре прошлого года. Его доставил к орбите российский корабль «Союз».

Как писал NEWS.ru, ранее в Русском географическом обществе состоялась презентация книги министра обороны РФ и президента РГО Сергея Шойгу «Про вчера». В 300-страничный сборник вошли более 50 его рассказов-воспоминаний о гражданской войне в Таджикистане, о событиях 1990-х годов в Грузии и на Северном Кавказе.