Расторгуев посоветовал Рогозину не обращать внимание на критику его стихов

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Раздел «Песни о космосе» с композициями на стихи гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина на сайте госкорпорации вызвал критику пользователей. Певец Николай Расторгуев ответил на замечания.

Ранее сообщалось, что Рогозин стал автором текстов для песен «Над Россией», «Рвём небо мы в клочья», «Над Землёй летит корабль», «Не стреляй!» и «Танцы в небе». Расторгуев исполнил одну из них и назвал текст замечательным. Он также посоветовал игнорировать мнение критиков.

У нас любят поругать, поорать. Народ недоволен всегда. В данном случае это всего-навсего песня. Она мне понравилась, — цитирует его издание «Подъём».

Расторгуев также задался вопросом, почему бы чиновнику не писать стихи в свободное от работы время. Он считает, что чиновники такие же люди, просто на них взвалили непосильную ношу и ещё вместе с предвзятыми обвинениями.

Или он должен только чиновничать: сидеть тупо в кабинете с надутыми щеками и подписывать документы? Что за бред! — добавил певец.

Расторгуев также рассказал, что у него с Рогозиным дружеские отношения много лет. Поэтому он с удовольствием согласился исполнить песню.

Как писал NEWS.ru, певец Юрий Лоза, говоря о песнях Рогозина, подчеркнул, что любое творчество должно приветствоваться. Раньше, сказал артист, все постоянно что-то сочиняли.