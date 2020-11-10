Лоза похвалил Рогозина за песни на сайте Роскосмоса

https://static.news.ru/photo/4b21f116-2344-11eb-9318-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Рогозин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкант Юрий Лоза позитивно отозвался о главе Роскосмоса Дмитрии Рогозине, песни которого были обнародованы на официальном портале государственной корпорации. Музыкальные произведения исполнили Николай Расторгуев, Денис Майданов, Андрей Ктитарев и Эдвард Хачарян. Сами песни Рогозина посвящены России, космосу, охоте и не только.

Композитор подчеркнул, что любое творчество должно приветствоваться. Раньше, сказал артист, все постоянно что-то сочиняли. Сейчас же подобные вещи являются событием. Говоря о Рогозине, Лоза отметил, что этот творческий импульс «пришёл из народа», ведь сам глава госкорпорации — человек «из народа», потому что не является профессионалом в сфере искусства.

Конечно, надо понимать, что на песни, написанные шахтёром, музыканты не будут придумывать музыку, а на стихи руководителя крупной корпорации — будут. Если Абрамович напишет какие-то стихи, то у нас найдётся десятка три музыкантов, которые подберут музыку, — цитирует Лозу портал «Газета.Ru».

В довершение своей мысли певец ещё раз похвалил Рогозина и назвал его «молодцом».

Как ранее передавал NEWS.ru, Лоза раскритиковал решение певицы Алсу зарегистрировать сценическое имя своей дочери Микеллы.

По его словам, в первую очередь необходимо помнить о том, что в пубертатном возрасте голос ломается и неизвестно, каким он будет после.