«Это большая ошибка»: Лоза осудил Алсу за решение сделать из дочери певицу

https://static.news.ru/photo/30f70024-1f75-11eb-8fa4-fa163e074e61_660.jpg Микелла Абрамова Фото: mikellaabramova/instagam.com

Музыкант Юрий Лоза раскритиковал решение певицы Алсу зарегистрировать сценическое имя своей дочери Микеллы.

По его словам, в первую очередь необходимо помнить о том, что в пубертатном возрасте голос ломается, и неизвестно, каким он будет после.

У женщин голос меняется с детского на взрослый в менее заметной форме, но всё же меняется. Он может перейти в тенор, может в баритон, — пояснил он.

Лоза считает, что нельзя заранее строить большие планы по отношению к ребёнку и программировать его на какой-либо невероятный успех. В противном случае родители рискуют выбрать неподходящий для него путь. Музыкант подчеркнул, что такой шаг — большая ошибка, и это касается «всех детей, а не только отпрысков певцов».

Любого ребёнка можно запрограммировать на то, что он якобы станет звездой, а потом его голос сломается так, что он уже будут недопевцом, недоартистом, непонятно кем. И будет он всю жизнь заниматься не своим делом, — отметил он.

По его словам, для того, чтобы сломать жизнь ребёнку, родителям нужно сказать ему, что «он великий эстрадный артист, и пускай он в это поверит».

Музыкант добавил, что сначала необходимо убедиться в настоящем интересе ребёнка к какому-либо делу, и, если у него есть талант, помочь развивать свои способности. Лоза заключил, что к 15-16 годам ребёнок сам поймёт, что ему по-настоящему нужно, передаёт vm.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что Алсу зарегистрировала сценическое имя своей дочери Микеллы Абрамовой. Артистке пришлось регистрировать имя на себя, так как её дочь несовершеннолетняя. Всего она оформила четыре имени — Микелла, Mikella, Микелла Абрамова и Mikella Abramova.

В феврале 2020 года также разгорелся скандал из-за подкупа зрителей на песенном конкурсе «Голос. Дети». Тогда певицу Алсу обвинили в том, что она покупала голоса в пользу своей дочери Микеллы, победившей в результате с большим отрывом.

Впоследствии артистка призналась в покупке голосов. Она отметила, что во всём виновата несовершенная система голосования — каждый имеет право отправить до 20 СМС, но у кого-то нет таких возможностей.