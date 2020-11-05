«Это большая ошибка»: Лоза осудил Алсу за решение сделать из дочери певицу

Музыкант Юрий Лоза раскритиковал решение певицы Алсу зарегистрировать сценическое имя своей дочери Микеллы.
По его словам, в первую очередь необходимо помнить о том, что в пубертатном возрасте голос ломается, и неизвестно, каким он будет после.
У женщин голос меняется с детского на взрослый в менее заметной форме, но всё же меняется. Он может перейти в тенор, может в баритон, — пояснил он.
Лоза считает, что нельзя заранее строить большие планы по отношению к ребёнку и программировать его на какой-либо невероятный успех. В противном случае родители рискуют выбрать неподходящий для него путь. Музыкант подчеркнул, что такой шаг — большая ошибка, и это касается «всех детей, а не только отпрысков певцов».
Любого ребёнка можно запрограммировать на то, что он якобы станет звездой, а потом его голос сломается так, что он уже будут недопевцом, недоартистом, непонятно кем. И будет он всю жизнь заниматься не своим делом, — отметил он.
По его словам, для того, чтобы сломать жизнь ребёнку, родителям нужно сказать ему, что «он великий эстрадный артист, и пускай он в это поверит».
Музыкант добавил, что сначала необходимо убедиться в настоящем интересе ребёнка к какому-либо делу, и, если у него есть талант, помочь развивать свои способности. Лоза заключил, что к 15-16 годам ребёнок сам поймёт, что ему по-настоящему нужно,
Ранее NEWS.ru писал, что Алсу зарегистрировала сценическое имя своей дочери Микеллы Абрамовой. Артистке пришлось регистрировать имя на себя, так как её дочь несовершеннолетняя. Всего она оформила четыре имени — Микелла, Mikella, Микелла Абрамова и Mikella Abramova.
В феврале 2020 года также разгорелся скандал из-за подкупа зрителей на песенном конкурсе «Голос. Дети». Тогда певицу Алсу обвинили в том, что она покупала голоса в пользу своей дочери Микеллы, победившей в результате с большим отрывом.
Впоследствии артистка призналась в покупке голосов. Она отметила, что во всём виновата несовершенная система голосования — каждый имеет право отправить до 20 СМС, но у кого-то нет таких возможностей.