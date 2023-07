«По сравнению с ним Саркози — ничто»: 15 цитат друзей о Мике Джаггере 26 июля легендарный рокер, лидер британской рок-группы The Rolling Stones отмечает 80-летие

После 60 лет на сцене, бурной гастрольной жизни группа The Rolling Stones продолжает выступать, а ее фронтмен Мик Джаггер эпатирует публику даже в свои преклонные годы. Так, день рождения он отметит собственной свадьбой с 36-летней балериной из Нью-Йорка Мелани Хамрик. К юбилею рокера NEWS.ru собрал 15 цитат о нем.

1. «Он всегда говорил, что больше всего на свете хочет стать богатым», — Крис Джаггер, брат Мика.

2. «Мы с Миком можем говорить обо всем. Мы можем говорить друг другу всё прямо в глаза, и разными, пусть даже непечатными словами, не выбирая выражений. И я, и он не будем обижаться друг на друга. Можем послать друг друга так далеко, что месяцами можем не разговаривать. Но если кто-то в моем присутствии неосторожно скажет что-то плохое о Мике и я это услышу, я разорву этого человека в клочья», — Кит Ричардс, близкий друг и гитарист The Rolling Stones.

3. «Дело в том, что Мик не любит женщин. Никогда не любил», — Крисси Шримптон, подруга Мика Джаггера.

4. «Еще во время первой встречи с ним я увидела, что Мик влюблен в Кита. Так оно и есть до сих пор», — Анита Палленберг, подруга Мика Джаггера.

5. «Для Мика Джаггера есть только один авторитет: Мик Джаггер», — Кит Олтхэм, журналист.

6. «Знаете, что для меня величайшая трагедия? То, что этот клоун — великий артист», — Билл Грэм, организатор рок-концертов.

7. «Мик пробуждал необычайно сильные чувства во многих мужчинах. Секс, ярость, бунт — все это он вытаскивал на поверхность», — Эндрю Олдэм, первый менеджер The Rolling Stones.

8. «Мик не изменился или виски было слишком много. Я люблю Мика и The Rolling Stones, но говорить гадости про The Beatles не позволю никому, он как надерется — за языком не следит. Всякий раз The Rolling Stones повторяли ходы и феньки The Beatles, они просто имитировали нас! С кем тягаться вздумали, щенки, с The Beatles! Бредни по поводу того, что Stones были революционерами в музыке, а The Beatles — нет, я категорически отвергаю. Если Stones ими были, то и Битлз тоже. Но никогда Stones не были группой высшего класса, класса The Beatles. Они имитировали нас, мы распались, им больше некого имитировать, они успокоились, и я люблю их, правда», — Джон Леннон.

9. «У Мика был очень мужской характер, напористый и агрессивный. Но по натуре он был женственным. Даже мне он казался ужасно манерным», — Крисси Шримптон, подруга Мика Джаггера.

10. «Мик был воплощением власти. Он — звезда мирового масштаба, и не было места на земле, где бы его не узнали. Я видел, как у него просили автограф люди из заброшенной деревни в техасской глубинке! Мик мог получить все что хотел, стоило ему щелкнуть пальцами. По сравнению с ним Николя Саркози — ничто», — фотограф Жан-Мари Перье.

1. «Королева испытывала личную неприязнь к Джаггеру и ко всему, что он олицетворял начиная с 1960-х годов. Как никто другой Мик был воплощением бесшабашного образа жизни той эпохи: секс, наркотики, эгоистичная погоня за удовольствиями. Его ранний имидж — всклокоченные волосы, неопрятная одежда, хмурый вид, грубость — был намеренным вызовом социальному порядку, во главе которого она стояла».

2. «Мик на протяжении многих лет регулярно высмеивал королевскую семью, а саму королеву называл не иначе как „главная ведьма Англии“. Неоднократно он выступал с призывами к революции. Однажды без всякой иронии или сарказма он заявил, что анархия — это единственный проблеск надежды, а такого понятия, как частная собственность, вообще не должно существовать».

3. «Что касается личной жизни, то Мик произвел на свет семь детей от четырех разных женщин, но все прекрасно знали, что это лишь крошечная вершина огромного сексуального айсберга. Что до наркотиков, то он неоднократно подвергался арестам, был дважды судим и один раз ненадолго оказался за решеткой. Какое-то время казалось даже, что он серьезно „встал на темную сторону“, когда исполнил песню Sympathy for the Devil („Симпатия к дьяволу“) и нанял банду мотоциклистов „Ангелы ада“ для охраны печально известного рок-фестиваля в Алтамонте в Калифорнии, который закончился поножовщиной и жестоким убийством».

4. «Его вдохновляли не столько Чак Берри или даже Литтл Ричард, сколько Мэрилин Монро. Он предлагал вниманию публики карикатурную пародию на Мэрилин, сознательно подражая ее стилю: походка от бедра, надутые губки, изящный взмах руки, поправляющей упавшую на лицо прядь волос. „Не знаю почему, но я отождествляю себя с Монро“, — признался Джаггер. Смерть Монро в августе 1962 года, всего лишь за несколько месяцев до первых профессиональных выступлений Мика, очень сильно потрясла его. Монро была соблазнительницей, и Мику чрезвычайно нравилась роль соблазнителя. Благодаря этому его представление о том, что значит быть мужчиной, в корне изменилось».

5. «Несмотря на то что всю свою сознательную жизнь он поет песни, направленные против элиты, его связывает немало общего с английской аристократией, и это лишь один пример тех противоречий, клубок которых представляет собой Джаггер как человек».

