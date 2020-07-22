Rolling Stones выпустила ранее не изданный трек с гитаристом Led Zeppelin

https://static.news.ru/photo/01ebeef6-cc2e-11ea-b9c0-fa163e074e61_660.jpg Джимми Пейдж Фото: AFLO/Global Look Press

Британская группа The Rolling Stones опубликовала ранее не изданную песню под названием Scarlet. Композиция была записана совместно с гитаристом Led Zeppelin Джимми Пейджем.

Трек войдёт в переиздание альбома Goats Head Soup 1973 года. В релиз попали ещё две композиции, которые музыканты до этого не выпускали. Ими стали Criss Cross и All the Rage.

В переиздание Goats Head Soup также войдут в качестве бонусов демоверсии и черновые варианты известных песен, а также концертные выступления группы.

Как писал NEWS.ru, британская группа The Rolling Stones выпустила официальное предупреждение президенту США Дональду Трампу в связи с тем, что он использует их музыку для предвыборных митингов. Речь идёт о легендарной You Can’t Always Get What You Want («Ты не можешь всегда получать то, что хочешь»).