Маккартни и Scorpions назвали инструментом информационной войны Продюсер Рудченко: изменившие песни о России звезды являются инструментом информвойны

Фото: Julian Stratenschulte/dpa

Scorpions

Изменяющие слова песен про Россию или отменяющие выступления в РФ западные артисты являются инструментом информационной войны, заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его мнению, такие звезды, как Пол Маккартни, Sting, группа Scorpions, отрабатывают определенную повестку, получая за это гонорар.

Я думаю, это не просто глупость, потому что все это началось одновременно и наблюдается отработка этой повестки по одному сценарию. Мне кажется, здесь идет отработка определенной идеологии, поддержка информационной войны посредством звезд и публичных личностей, тем же Маккартни или Scorpions. Мы это уже наблюдали в Америке, как, например, Мадонна и другие артисты выступали за одну или другую сторону, получали гонорары или другие коврижки. Им давали должности, та же Леди Гага получала государственную должность. Они однозначно являются инструментом информационной войны, — считает Рудченко.

Несколько зарубежных исполнителей решили отказаться от гастролей в России, перестали исполнять треки, связанные со страной, или исправили собственные композиции. Например, Scorpions переделали хит Wind of Change, певец Sting, исполняя песню Russians, заявил, что поет ее, «думая об украинцах». На одном из концертов Пол Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом, а затем отказался петь Back in the U.S.S.R.

Ранее бывшие участники The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр приняли участие в записи нового альбома группы The Rolling Stones. Сессии записи состоялись недавно в Лос-Анджелесе, сам альбом почти полностью записан и скоро перейдет в стадию сведения.