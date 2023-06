Последнюю песню The Beatles поможет написать искусственный интеллект

Фото: Nbc/Global Look Press

Сооснователь рок-группы The Beatles Пол Маккартни

Сооснователь рок-группы The Beatles Пол Маккартни анонсировал выход последней пластинки коллектива, которую удалось создать с помощью искусственного интеллекта. Об этом он рассказал в интервью радиостанции BBC. Маккартни не уточнил, о какой именно песне идет речь.

По информации BBC, вероятно, музыкант имел в виду записанную Джоном Ленноном в 1978 году песню Now and Then («Порой»).

Машине говорят: «Вот голос, вот гитара. Убери гитару». Так что когда мы взялись записывать то, что станет последней пластинкой Beatles, то у нас было демо, записанное Джоном, и у нас получилось взять голос Джона и очистить его с помощью ИИ, после чего запись уже можно было сводить, как обычно, — сказал Маккартни.

Почти через 15 лет после убийства Леннона в 1980 году его вдова Йоко Оно передала Маккартни две аудиокассеты с черновыми записями, на которых была пометка «Для Пола». Среди них были композиции, которые вышли в качестве отдельных синглов в 1995 году, а также включены в первую и вторую части альбома Anthology («Антология The Beatles») в 1995-1996 годах.

