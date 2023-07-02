79-летний Мик Джаггер женится на девушке, которая на 43 года моложе него

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Мик Джаггер и его жена Мелани Хэмрик

79-летний солист группы The Rolling Stones Мик Джаггер женится в третий раз, передает издание Daily Mail. Избранницей рокера стала 36-летняя балерина Мелани Хэмрик. На прошлой неделе она была замечена с кольцом на безымянном пальце. Люди из окружения Хэмрик подтвердили, что пара была помолвлена.

Хэмрик очень ясно дала понять, что ее кольцо — это обручальное кольцо, и теперь она его невеста. Ее семья также очень хорошо понимает, что они помолвлены, и очень рада, — передает Daily Mail.

Ранее сообщалось, что американский актер Аль Пачино, которому в апреле исполнилось 83 года, в четвертый раз стал отцом. Ребенка родила 29-летняя кинопродюсер Нур Альфалла, мальчика назвали Романом.

У Аль Пачино уже есть трое детей от разных женщин: Джулия Мария (1989 года рождения) и близнецы Антон и Оливия (2001 года рождения).

В мае стало известно, что актер Роберт де Ниро вновь стал отцом в 79 лет. Кто является матерью ребенка, неизвестно. У актера уже шестеро детей: 51-летняя Дрена и 46-летний Рафаэль, 25-летний Эллиот и 11-летняя Хелен, а также 27-летние близнецы Джулиана и Аарона Кендрика.