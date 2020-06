Певица Вера Линн умерла в возрасте 103 лет

https://static.news.ru/photo/34d99460-b15a-11ea-b035-fa163e074e61_660.jpg Вера Линн Фото: Matt Cetti-Roberts/London News Pictures/Global Look Press

Умерла британская певица и дама ордена Британской Империи Вера Линн. Ей было 103 года.

О смерти артистки сообщила её семья в официальном заявлении, передаёт The Guardian. Певица скончалась в графстве Восточный Сассекс на юге Великобритании.

Харизма и волшебный голос Дамы Веры Линн очаровали и ободрили нашу страну в одни из самых мрачных моментов истории. Её голос будет жить, чтобы волновать сердца будущих поколений, — говорится в заявлении британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Исполнительница начала выступать, когда ей было всего семь. В 18 лет она уже пела с оркестром, а в 1936 году выпустила свою первую сольную запись Up the Wooden Hill to Bedfordshire. Широкую известность исполнительница приобрела во время Второй мировой войны, когда давала выступления перед солдатами, за что её прозвали «любимицей армии».

