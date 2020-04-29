Ноэл Галлахер объявил о выходе новой песни Oasis

https://static.news.ru/photo/cd61ff24-8a13-11ea-98f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Francesco Algeri/Global Look Press

Британский музыкант Ноэл Галлахер сообщил, что собирается выпустить ранее не публиковавшуюся песню группы Oasis, которую он исполнял вместе со своим братом Лиамом. Трек называется Don’t Stop.

Галлахер рассказал в Twitter, что в изоляции у него было «бесконечно» много свободного времени, и поэтому он решил разгрести архив с неподписанными дисками, лежащими у него на полках в коробках. В итоге он наткнулся на старое демо, считавшееся потерянным.

Насколько я в курсе, есть только одна публично существующая версия этого трека — из саундчека Oasis, записанного в Гонконге лет 15 назад, — написал артист.

Музыкант заявил, что песня станет доступна сегодня в полночь (30 апреля, 02:00 мск).

Ранее Лиам Галлахер призвал своего брата возродить Oasis для благотворительного концерта. Цель выступления — собрать деньги на ликвидацию последствий карантина и ограничений, введённых в связи с распространением коронавируса, писал NEWS.ru.