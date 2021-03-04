Natan исполнил хит Ваенги «Курю»

Репер Natan исполнил хит певицы Елены Ваенги «Курю» на pre-party премии «Жара Music Awards». Видео выступления в своём Inctagram выложил ведущий телеканала Константин Тарасюк.
Кроме того, в сториз ведущего появился и отрывок выступления Анатолия Цоя. Он вновь исполнил свою версию шлягера Аллы Пугачёвой «Позови меня с собой». Исполнитель вдохнул вторую жизнь в хит Примадонны на шоу «Маска». Цой принимал участие в программе в образе Льва и одержал победу.
Позже Тараюсюк выложил видео из караоке, где Natan и Цой спели дуэтом песню Джастина Тимберлейка What Goes Around...Comes Around.
Ранее NEWS.ru писал, что Ваенга продолжает отдавать часть своих доходов своему бывшему возлюбленному — продюсеру Ивану Матвиенко.
Певица отметила, что пара прожила в союзе 17 лет. Сейчас артистка сожалеет, что так и не вышла за любимого человека замуж — из собственной «вредности». С позиций сегодняшнего дня гражданский брак она считает неполноценным.