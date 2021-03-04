Natan исполнил хит Ваенги «Курю»

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Певец и музыкант Александр Маршал находится дома, с ним сейчас всё хорошо. Сведения, согласно которым его госпитализировали, не соответствуют действительности. Об этом в разговоре с журналистами сообщила супруга артиста Наталья Минкова.

Ранее в СМИ появилась информация, что Маршал госпитализирован в предынсультном состоянии. Как сообщалось, музыкант почувствовал себя плохо у себя дома в Подмосковье, после чего ему вызвали скорую. Медики приняли решение...