Группа Iron Maiden впервые за шесть лет выпустила сингл и клип

Фото: Alessandro Bosio/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Культовая британская хеви-метал-группа Iron Maiden впервые за последние шесть лет выпустила новый сингл и клип. Об этом сообщает Lenta.ru.

Выпущенный 16 июля трек называется The Writing On The Wall. Авторами текста выступили гитарист коллектива Адриан Смит и солист Брюс Дикинсон. Продюсеры композиции — Кевин Ширли и басист группы Стив Харрис. Одновременно с песней группа презентовала анимационный клип от лондонской команды Pixar Alumni & Blinkink. Видео опубликовано на YouTube.

Я горжусь финальным продуктом, видео даже получилось похоже на короткометражку. Я знал, что всё получится. Как только Марк воплотил мои идеи в жизнь и показал мне раскадровку, я понял, что вместе мы сделаем что-то особенное. Я думаю, у нас это получилось, и надеюсь, что наши фанаты с нами согласятся, — сказал Брюс Дикинсон.

Концерты группы Iron Maiden в России должны были состояться весной прошлого года. Однако выступление было отменено из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось о смерти продюсера Iron Maiden Мартина Бёрча на 72-м году жизни. Он работал с коллективом над девятью альбомами.