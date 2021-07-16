Группа Iron Maiden впервые за шесть лет выпустила сингл и клип

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Стриминговый сервис Spotify назвал самого популярного музыканта у российских слушателей в честь годовщины своего запуска в РФ. Им стал рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн), инди-рок-певица Алёна Швец оказалась самой популярной исполнительницей. Среди зарубежных проектов рейтинг возглавила южнокорейская группа BTS.

Топ сольных исполнителей по-прежнему представляют рэперы из России, Казахстана и Беларуси — Morgenstern, Скриптонит, kizaru, ЛСП, Pharaon, Boulevard Depo, Slava Marlow, Gone.Fludd, Mayot и Макс Корж, — говорится в сообщении...