Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 14:24

Замглавы московского «Горэнергосбыта» обвиняют во взяточничестве

Следователи Москвы обвинили замглавы «Горэнергосбыта» в вымогательстве взятки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Замдиректора филиала № 11 «Горэнергосбыта» Александра Горюнова обвиняют в вымогательстве взятки в крупном размере, рассказали ТАСС в правоохранительных органах. Замглавы учреждения отправили под домашний арест.

Экс-замдиректора вменяют статью о получение взятки в крупном размере с вымогательством. Горюнова допросили, а затем предъявили ему обвинение, передает источник СМИ. Правоохранители возбудили уголовное дело 19 марта 2025 года. Сейчас подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Ранее бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина обвинили в особо крупном мошенничестве в составе ОПГ. Сейчас он ведет собственный бизнес. По версии следствия, бывший замглавы региона вымогал у потерпевших деньги, а взамен обещал получить разрешение на строительные работы. Также подозреваемый рассказывал жертвах о якобы связях в правительстве.

Также в Москве арестовали сотрудника секретного подразделения МВД за взятку в размере 5 млн рублей. Кроме того, подозреваемому вменяют хакерский взлом.

Москва
взятки
расследования
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поддержка Навального, критика РФ, переезд в Грецию: как живет Оксана Мысина
Военкор Стешин предложил оштрафовать Тургенева за одно слово
Глава РФПИ увидел символизм в дате саммита Путина и Трампа
Я просто в шоке: готовим огурцы на зиму с имбирем и лимоном
Путин обсудил с лидером страны БРИКС итоги переговоров с Уиткоффом
Захарова предложила оптимальный вариант решения проблем Южного Кавказа
Две страны начнут укреплять свои оборонные связи из-за «опасного мира»
Названа предварительная сумма ущерба по делу о хищении квартир у Минобороны
Захарова: Россия изучит вашингтонские заявления по Южному Кавказу
Фанаты Лопес устроили скандал на миллионы рублей авиакомпании Red Wings
МИД РФ: примирение Баку и Еревана следует вписать в региональный контекст
Задержана глава управления культуры Пензы
В МИД России резко раскритиковали расширение операции ЦАХАЛ в Газе
Президента Федерации ММА зарезали на свадьбе
Колумбиец поехал «мыть посуду» в Польшу, но погиб на СВО
МИД России положительно оценил встречу глав Азербайджана и Армении в США
Названа праздничная дата, которую хотят сделать выходным днем в России
Сбитый Су-27 и провальная попытка ДРГ: новости СВО на вечер 9 августа
Молодой боксер из Японии скончался через неделю после боя
Женщина показала, как резко «постарела» во время беременности
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.