Замглавы московского «Горэнергосбыта» обвиняют во взяточничестве

Замдиректора филиала № 11 «Горэнергосбыта» Александра Горюнова обвиняют в вымогательстве взятки в крупном размере, рассказали ТАСС в правоохранительных органах. Замглавы учреждения отправили под домашний арест.

Экс-замдиректора вменяют статью о получение взятки в крупном размере с вымогательством. Горюнова допросили, а затем предъявили ему обвинение, передает источник СМИ. Правоохранители возбудили уголовное дело 19 марта 2025 года. Сейчас подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Ранее бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина обвинили в особо крупном мошенничестве в составе ОПГ. Сейчас он ведет собственный бизнес. По версии следствия, бывший замглавы региона вымогал у потерпевших деньги, а взамен обещал получить разрешение на строительные работы. Также подозреваемый рассказывал жертвах о якобы связях в правительстве.

Также в Москве арестовали сотрудника секретного подразделения МВД за взятку в размере 5 млн рублей. Кроме того, подозреваемому вменяют хакерский взлом.