Задержанного в Подмосковье украинского диверсанта арестовали

Фото: ФСБ РФ

Мещанский суд Москвы заключил под стражу обвиняемого в причастности к совершению двух диверсий на объектах инфраструктуры Московской железной дороги по заданию СБУ, сообщили ТАСС в суде. Мужчина обвиняется по пункту «а» ч. 2 статьи 281 УК РФ («Диверсия, совершенная организованной группой»).

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемого Кармазина И. В. меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, — сказала представитель суда.

Ранее силовики задержали агента СБУ, который по команде куратора ночью поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки Московской железной дороги (МЖД). У него были изъяты средства связи и электронные носители информации, содержащие фото и видеоотчеты, а также переписку с СБУ.

Сам он на допросе сообщил, что в ноябре 2022 года отправился на заработки в Польшу, где был завербован сотрудниками спецслужб Польши и СБУ и был вынужден выполнять их требования, так как его дочери угрожали расправой. По указанию кураторов он должен был совершать поджоги релейных шкафов и отправлять видеоотчеты об этом.