Силовики задержали украинского диверсанта-поджигателя Силовики задержали агента СБУ, причастного к двум диверсиям на Московской железной дороге

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ/РИА Новости

Силовики задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ), причастного к двум диверсиям на Московской железной дороге (МЖД), говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ, передает РИА Новости. У диверсанта изъяты средства связи и электронные носители информации, содержащие фото и видеоотчеты, а также переписку с СБУ.

ФСБ РФ задержан гражданин Украины 1977 года рождения, причастный к совершению по заданию Службы безопасности Украины двух диверсионных акций на объектах инфраструктуры Московской железной дороги, — говорится в сообщении.

Задержанный в России диверсант был завербован СБУ при участии спецслужб Польши и Латвии, приехал из Латвии как беженец, рассказали силовики. По их версии, мужчина по команде куратора ночью поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки МЖД.

Ранее в Омске был задержан 32-летний мужчина, который пытался поджечь военкомат с помощью водки. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Злоумышленник разбил окно на втором этаже, метнув туда бутылку.