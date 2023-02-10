SHOT: диверсант водкой пытался поджечь военкомат в Омске

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Telegram-канал SHOT сообщает, что в Омске задержан 32-летний мужчина, который пытался поджечь военкомат с помощью водки. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. По данным канала, ранее подозреваемый привлекался за хранение наркотиков, а в 2015 году уклонялся от воинского учета.

«112» сообщает, что военкомат не загорелся, злоумышленник разбил окно на втором этаже, когда метнул туда бутылку водки.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что в Мордовии 30-летний мужчина поджег местный военкомат, желая отомстить участковому. Мошенники убедили поджигателя, что полицейский причастен к краже крупной суммы денег.

Кроме того, канал Baza сообщал, что в Амурской области злоумышленники подожгли здание военкомата. От брошенного ими коктейля Молотова в здании загорелась оконная рама, но прибывшие пожарные быстро потушили пламя. Злоумышленникам удалось скрыться с места происшествия.