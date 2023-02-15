ФСБ: задержанный диверсант стал агентом СБУ из-за угроз в адрес дочери

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Задержанный в московском регионе украинский диверсант был вынужден выполнять требования СБУ, так как его дочери угрожали расправой, сообщает ТАСС со ссылкой на видеозапись допроса. По словам задержанного, при общении с дочерью по видеосвязи он заметил, что она находится дома, где вместе с ней были два сотрудника СБУ.

Был вынужден выполнять все их требования, так как они угрожали физической расправой моей дочери, которая проживает в Виннице, — рассказал задержанный.

Он уточнил, что в ноябре 2022 года решил поехать на заработки в Польшу, где был завербован сотрудниками спецслужб Польши и СБУ. По их указанию он должен был отправиться в Латвию, где прошел дополнительную проверку на детекторе лжи, и прибыл в Россию для оформления документов, получения российского гражданства и трудоустройства. По указанию кураторов он должен был совершать поджоги релейных шкафов и отправлять видеоотчеты об этом.

Ранее силовики задержали агента СБУ, который по команде куратора ночью поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки Московской железной дороги (МЖД). У него были изъяты средства связи и электронные носители информации, содержащие фото и видеоотчеты, а также переписку с СБУ.