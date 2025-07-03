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03 июля 2025 в 17:40

Готовившие в РФ теракты украинцы оказались причастны к атаке 2023 года

Готовившие теракты в РФ украинцы были причастны к атаке на аэродром в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские военнослужащие из диверсионно-разведывательной группы, готовившей нападения на военные и энергетические объекты в регионах России, организовали серию атак беспилотников на военный аэродром Шайковка, сообщает ТАСС. Речь идет об эпизоде в Калужской области 2023 года.

Согласно документам, 21 августа рано утром на территории 2-й авиационной эскадрильи «Шайковка» взорвалось самодельное устройство, которое пробило и деформировало обшивку фюзеляжа самолета. Ущерб имуществу Минобороны России составил около 1,4 млн рублей.

Следствие установило, что диверсанты нацеливались на аэродром Шайковка, где размещаются дальние бомбардировщики. Губернатор Калужской области Владислав Шапша тогда сообщил, что в Кировском районе силы ПВО сбили беспилотник, прилетевший со стороны границы. По его словам, атака не нанесла вреда инфраструктуре и технике аэродрома.

Ранее сотрудники ФСБ в Запорожской области задержали троих россиян по подозрению в попытке осуществить диверсии. Предварительно, злоумышленники планировали подорвать объект газораспределительной сети в Бердянске.

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