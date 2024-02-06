«Выносили мешки с телами»: что было после взрыва в метро на «Автозаводской»

Фото: Андрей Камышев/РИА Новости

Ровно 20 лет назад, 6 февраля 2004 года, в 08:32 утра произошел теракт в вагоне поезда, следовавшего по Замоскворецкой линии Московского метрополитена от станции «Автозаводская» до станции «Павелецкая». В результате взрыва погиб 41 пассажир. Что случилось утром 6 февраля, насколько быстро возобновили движение и как изменились меры безопасности после теракта, NEWS.ru узнал у жительницы Москвы, которая каждый день проезжала этот участок в 2004-м.

Что известно о теракте 6 февраля 2004 года

Взрыв прогремел у первой двери второго вагона поезда, которым управлял машинист депо «Сокол» Владимир Горелов. Состав успел отъехать на несколько сотен метров от станции «Автозаводская», когда все произошло. В ходе следствия российские спецслужбы установили, что организаторами и исполнителями теракта были участники террористической группировки, которая называлась «Карачаевский джамаат».

Из-за взрывной волны оторвалась часть крыши поезда, разбились стекла в нескольких вагонах и в кабине машиниста. Горелов быстро среагировал на происходящее и запустил экстренное торможение: состав проехал около 200 метров и остановился. Это помогло предотвратить распространение пожара.

Фото: ИТАР-ТАСС/Виталий Белоусов Для оказания помощи пострадавшим в результате взрыва между станциями «Павелецкая» и «Автозаводская» Московского метрополитена прибыли специалисты МЧС

Сколько человек погибло 6 февраля 2004 года

В результате теракта погиб 41 пассажир и сам террорист: часть из них находились рядом с террористом в вагоне, а другие скончались из-за баротравмы, вызванной скачками давления после взрыва в тоннеле. 250 человек получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавших отправили в московские больницы, в том числе в НИИ Склифосовского и 53-ю городскую больницу. Опознание погибших в теракте длилось до нескольких месяцев, так как в некоторых случаях потребовалась ДНК-экспертиза.

Некоторые пассажиры из второго вагона выжили, так как в это время в поезде ехало очень много людей. Как впоследствии рассказывала Людмила, сидевшая около террориста, ее «завалило телами», поэтому она лишь получила ожоги.

Подполковник МЧС России Сергей Кавунов из третьего вагона помог с эвакуацией раненых, пока не приехали на место чрезвычайного происшествия его коллеги. Ему удалось спасти семь пассажиров поезда, которые находились в эпицентре взрыва.

Спустя три дня после 6 февраля в Москве был объявлен день траура в память о погибших. Машиниста Горелова и Кавунов из МЧС наградили орденами Мужества. В 2005-м на «Автозаводской» появилась мемориальная табличка, на которой перечислены фамилии погибших в теракте. Каждую годовщину со дня взрыва москвичи приносят туда цветы.

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости Во время акции памяти жертв теракта 6 февраля 2004 года на станции «Автозаводская» московского метро

Что происходило сразу после теракта 6 февраля 2004 года

NEWS.ru поговорил с жительницей Москвы Светланой К. о событиях того дня. Как рассказала собеседница, в 2004-м ей было 14 лет, она жила на станции «Коломенская», куда переехала в 2003 году с «Автозаводской». По словам Светланы, каждое утро она ездила на учебу на «Павелецкую».

«Буквально за 10 минут до теракта между станциями моя мать ехала на работу. Она вспоминала эти события так: „Мне позвонил твой отец, спросил, все ли нормально. Но о взрыве он ничего не сказал“. Папа работал тогда в метро, но на Таганско-Краснопресненской линии», — рассказала она.

По воспоминаниям Светланы, дозвониться до родственников и друзей было сложно, так как мобильная связь практически не работала. «Я тогда училась в девятом классе школы, расположенной на „Павелецкой“. Как я помню, о произошедшем в метро ЧП стало известно буквально через полчаса после трагедии, так как часть учеников не смогли попасть ко второму уроку, о чем они и сообщили. Но тогда было мало подробностей, но из окна школы мы просто видели кучу машин скорой помощи с мигалками», — поделилась собеседница.

После взрыва участок линии долго не работал. Как отметила Светлана, в тот день ей пришлось добираться домой на наземном транспорте. «Ехала на трамвае до метро Пролетарская, а оттуда ходил автобус до Коломенской», — вспомнила москвичка.

Почему теракт был именно на Замоскворецкой линии

Светлана, как и другие очевидцы событий 6 февраля, утверждает, что в час-пик «невозможно было втиснуться» в поезд на Замоскворецкой линии. «Вагоны были все переполненные. Считаю, что именно поэтому было так много жертв. С рюкзаком в школу было очень сложно ездить», — отметила собеседница.

Как вспоминает Светлана, проблемы с движением на участке «Автозаводская» — «Павелецкая», скорее всего, были связаны с тем, что спасатели «долго выносили мешки с телами».

«Погибших могло бы быть больше, а не 41 человек. Представьте, что в утреннее время в вагоне метро едут около 100 пассажиров. И сколько из них были вблизи террориста», — подчеркнула девушка.

Фото: ИТАР-ТАСС/Федор Савинцев Сотрудники службы спасения у станции метро «Автозаводская»

«Меня преследовали теракты в метро»

По словам Светланы, она не была лично знакома с кем-то из погибших или пострадавших в теракте на «Автозаводской». Однако через шесть лет девушка вновь столкнулась с похожей трагедией в метро: в 2010 году произошел взрыв на станции «Лубянка» во втором вагоне поезда в 07:56.

«Я просто опоздала. Поезд был в то время, когда и я обычно ехала в вуз. Всегда садилась около 07:48 или 07:50 на „Охотном Ряду“. Странно, но меня как будто преследовали теракты в метро», — отметила Светлана.

Что изменилось в метрополитене после терактов

Согласно официальным данным, после теракта в 2004 году власти Москвы приняли решение установить камеры наблюдения во всех вагонах поездов и на платформах станций столичного метро. Позже в вестибюлях появились металлоискатели.

Светлана отмечает, что помимо усиления безопасности, сотрудники полиции начали проверять документы у мигрантов на входе в метрополитен, а мэр Москвы Сергей Собянин вместе с Министерством транспорта «разгрузил» часть линий «подземки».

«Что касается Замоскворецкой линии, поезда там стали менее забитые. Когда открыли Большую кольцевую линию (БКЛ), она разгрузила часть веток в центре города», — поделилась мнением собеседница.

NEWS.ru также уточнил у сотрудника метрополитена, пожелавшего остаться анонимным, когда конкретно принимаются дополнительные меры безопасности.

«Перед праздниками вместо двух человек дежурят на каждом объекте метро по три-четыре. Накануне 23 февраля сейчас будет то же самое. Служба безопасности не раз задерживала подростков с „небезопасными игрушками“ в разобранном состоянии и других „доброжелателей“. Обстановка обязывает быть бдительными», — подытожил собеседник NEWS.ru.

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