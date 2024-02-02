В Госдуме нашли способ призвать больше мигрантов в ВС России Депутат Журавлев призвал повысить призывной возраст мигрантов с 30 до 50 лет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Призывной возраст граждан России из числа мигрантов необходимо повысить с 30 лет до 50 лет, рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Парламентарий добавил, что ежегодно паспорт РФ получают 700–800 тысяч человек, в основном приехавших в РФ из Средней Азии.

Ежегодно паспорт РФ получают до 700–800 тысяч иностранцев, преимущественно выходцев из Средней Азии, но в армии их совсем не видно. Чаще дожидаются 30 лет, чтобы избежать призыва. Сначала военный билет, а уж потом — паспорт. И по справедливости будет тот самый возраст призыва для таких хитрюг-уклонистов поднять до 50 лет, — считает Журавлев.

По его словам, служба мигранта в армии России должна доказать государству, что новый гражданин готов его защищать, а не только пользоваться предоставленными ему благами.

В России с 1 января 2024 года вступил в силу закон о повышении верхней границы призывного возраста для срочной службы в вооруженных силах до 30 лет. Нижняя граница по-прежнему остается на уровне 18 лет. Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов ранее объяснял, что граждане страны, которым 27 лет исполнилось до конца 2023 года, зачисляются в запас и не подпадают под призыв 2024 года. Закон о повышении призывного возраста был подписан президентом России Владимиром Путиным 4 августа. В первом чтении закона в ГД предлагалось постепенно повышать призывной возраст с 18–27 лет до 21–30 лет. Во втором чтении в документ внесли поправки, согласно которым нижняя граница сохраняется на уровне 18 лет.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис оценил ежедневные потери украинской армии в 1200 человек. Он объяснил это тем, что ВС России применяют тактику активной обороны. Меркурис также отметил, что в ближайшие месяцы Россия нарастит арсенал вооружений, а ВСУ не смогут сравниться с российской армией даже при поддержке Пентагона.