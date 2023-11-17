Москве усилят оборону: как ВСУ терроризируют центральную Россию Генерал Бижев: лучшее вооружение должно находиться в приграничных областях РФ

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Российские власти усилили систему противовоздушной обороны в центральной части России из-за возможных атак со стороны ВСУ

Российские власти усилили систему противовоздушной обороны в центральной части России из-за возможных атак со стороны ВСУ. Ранее Киев пригрозил Москве ответить ударами по энергетическим и нефтяным объектам, посчитав это «справедливым» действием. Под угрозой атак с Украины находятся приграничные Белгородская, Брянская и Смоленская области. Эксперты утверждают, что украинские ракеты могут долететь и до Москвы. Какими средствами будут защищать Москву и насколько серьезная угроза нависла над российской столицей — в материале NEWS.ru.

Как центральные регионы усиливают оборону

16 ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что из-за участившихся атак со стороны Украины во всех регионах Центрального федерального округа (ЦФО) были усилены ПВО и патрулирование критически важных объектов. По его словам, ситуация остается сложной, есть угрозы украинских диверсий и терактов.

Патрушев привел данные, что с начала года территории Белгородской, Брянской и Курской областей были обстреляны более восьми тысяч раз. Материальный ущерб от обстрелов составил более 7 млрд рублей. Кроме того, в регионах ЦФО предотвратили 128 терактов, в основном с использованием беспилотников, а также 50 других преступлений террористической направленности, в том числе 25 терактов.

На совещании секретарь Совбеза согласовал новые критерии, по которым те или иные объекты будут приобретать статус «критически важных». Также актуализируются списки объектов ТЭК, подлежащих усиленной охране с учетом новых вызовов и угроз.

Чем России угрожает Киев

За несколько дней до этого, 11 ноября, глава Минэнерго Украины Герман Галущенко предупредил, что, если Россия будет бить по украинским энергообъектам зимой, Киев может не только ответить тем же, но и нанести удары по нефтяной инфраструктуре.

В конце октября об ответе в случае зимних атак России на инфраструктуру Украины предупредил президент Владимир Зеленский. «В этом году мы будем не только защищаться, но и отвечать», — сказал он.

«Наши военные придумывают разные планы, разные операции, чтобы быстрее продвигаться вперед и наносить неожиданные удары по России», — заявил глава Украины в интервью NBC.

Украина ожидает многочисленные удары по энергетической инфраструктуре зимой, для ответных атак военные ВСУ будут массово использовать беспилотники, предупреждал начальник воинской части ВСУ, курирующей операции с дронами, Сергей Баранов. По его словам, БПЛА также задействуют на поле боя в связи с замедлением боев из-за погодных условий.

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Эксперты полагают, что российской армии удастся защитить Москву из-за хорошо развитых РЭБ

Почему Россия атаковала украинские энергообъекты

Подобные действия в Киеве назвали «справедливыми», хотя до этого президент России Владимир Путин отмечал, что все удары российской армии — ответ на украинские диверсии. Москва начала атаковать объекты энергетической инфраструктуры Украины после взрыва на Керченском мосту осенью прошлого года. В Кремле объяснили, что это «вынужденная и неизбежная ответная реакция».

«Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска?» — пояснял президент Владимир Путин.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские ВС наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва не наносит удары по гражданскому населению, а работает исключительно по скоплениям военных и армейского руководства.

Как будет защищаться Россия

В советское время все приграничные армии и округа были оснащены самой современной техникой зенитно-ракетной, радиолокационной и радиоэлектронной борьбы, даже самые современные самолеты базировались у нас на передовых приграничных аэродромах, рассказал NEWS.ru бывший замглавкома ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств — участников СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев. Однако после развала СССР границы стали гораздо ближе, а подлетное время снарядов противника — гораздо меньше.

«Представьте, чтобы тогда долететь до Москвы из Восточной Германии, нужно было немало времени. Совсем иначе ситуация обстоит сейчас. Лететь до Москвы от границ Брянской или Смоленской области гораздо меньше. Поэтому Белгородская, Брянская, Смоленская области стали приграничными», — заявил Бижев.

По словам эксперта, российские власти совершенно своевременно подняли вопрос об усилении системы ПВО во всех приграничных районах. Он отметил, что приграничные области рядом с зоной СВО должны быть усилены в первую очередь.

«Лучшие техника, расчеты, современное вооружение, современные самолеты пятого поколения — все лучшее должно находиться там. Потому что ставка очень высока — против нас воюет не просто Украина, а вся Европа и США. Причем воюют самыми передовыми техническими средствами. Поэтому вызов должен быть принят, и противостоять им должны наши самые передовые по оснащению и обученности части», — сказал Бижев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru В конце октября об ответе в случае зимних атак России на инфраструктуру Украины предупредил президент Владимир Зеленский

Каким оружием будет бить Киев

6 ноября гендиректор «Укроборонпрома» Герман Сметанин рассказал, что у Киева имеется оружие для «мощного» и «неожиданного» ответа Москве. В интервью украинскому изданию «Экономическая правда» он сообщил о работе над созданием ракет, способных ударить по российской столице.

«Есть государственная программа по наращиванию производства ракет. Люди работают, все они мотивированы и хотят [ударить] по той Москве, чтобы там мало никому не показалось. Но во время войны это сверхсекретная информация, делиться которой я не могу», — сказал Сметанин журналистам.

Также он заявил о запуске серийного производства беспилотников-камикадзе типа Shahed 136. По словам Сметанина, производство дронов стоит сейчас на втором месте по значимости для «Укроборонпрома» после боеприпасов. В кооперации с иностранными партнерами разрабатываются БПЛА, дальность полета которых составляет до тысячи километров. Деталей производства он раскрывать не стал, однако обратил внимание, что на соответствующие дроны есть спрос со стороны украинской армии.

«У нас есть аналог „Шахеда“, а есть и более мощные модели, потому что „Шахеды“ так далеко не летают. Мы сейчас сосредоточились на производстве более сложных и дорогостоящих проектов с высокими характеристиками», — сказал Сметанин, добавив, что в организации думают о выпуске «более дешевых FPV-дронов».

Возможны ли атаки на Москву

Угроза атаки на Москву существует со стороны беспилотников самолетного типа, которые периодически пытаются проникнуть в центральный округ России, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, для защиты от такого рода угроз имеются соответствующие зенитные ракетные комплексы (ЗРС), которые не позволяют БПЛА совершать террористические акты в отношении гражданских объектов, в том числе и критической инфраструктуры.

«Атаки совершаются регулярно. Мы видим ежедневные сводки Минобороны, согласно которым осуществляются попытки проникновения на территорию РФ через Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Ростовскую области. Пока что эти попытки успешно пресекаются, беспилотники уничтожаются», — заявил Леонков.

По его словам, раньше угроза была более острой, так как БПЛА уничтожались с помощью средств РЭБ, которых не хватало, чтобы перекрыть всевозможные маршруты пролета.

«Сейчас эти все пробелы закрываются», — отметил Леонков.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Патрушев привел данные, что с начала года территории Белгородской, Брянской и Курской областей были обстреляны более восьми тысяч раз

Какие попытки атак на Москву предпринимали ВСУ

Ранее ВСУ уже предпринимали попытки массированного удара по Москве, но из-за отсутствия ракет применяли беспилотники-камикадзе.

3 мая пресс-служба президента России сообщила, что Украина пыталась нанести удар по Кремлю с помощью двух беспилотников. Российские военные и спецслужбы сбили дроны при помощи систем радиолокационной борьбы. По информации Mash, один из дронов был уничтожен над куполом Сенатского дворца в Кремле. Пострадавших и материального ущерба от упавших в Кремле осколков не было.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытку удара беспилотниками по Кремлю со стороны Украины стоит расценивать как спланированную террористическую акцию и покушение на Владимира Путина накануне Дня Победы.

Так, в ночь на 22 августа российские средства ПВО сбили в Московской области два ударных беспилотника. Один дрон был ликвидирован в районе Красногорска, другой — в Одинцовском городском округе. Позже стало известно, что в Красногорске в результате атаки беспилотного аппарата оказался поврежден жилой дом.

А в ночь на 23 августа этого года силы российской ПВО пресекли попытку атаки Вооруженных сил Украины на объекты в Москве с помощью трех БПЛА. Как сообщили в Минобороны РФ, два беспилотника были сбиты, а один подавлен силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), потерял управление и столкнулся со строящимся зданием на территории столичного комплекса «Москва-Сити».

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